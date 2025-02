Un Posto al Sole Anticipazioni: Ida e Diego festeggiano la loro nuova casa...senza Renato: ed è caos!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che Ida e Diego celebreranno l'acquisto di una nuova casa, ma nel farlo dimenticheranno di invitare anche Renato. E non mancherà il caos! Ecco cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai 3!

Ida e Diego sono pronti a spiccare il volo e abbandonare Palazzo Palladini: le Anticipazioni delle prossime puntate della Soap di Rai3 ci svelano che i due innamorati hanno deciso di trasferire il loro nido d'amore lontano dai drammi della storica dimora di Posillipo. Ma nel festeggiare il loro nuovo traguardo, i due non inviteranno Renato Poggi, zio di Diego, scatenando il caos!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ida e Diego pronti a vivere lontano da Palazzo Palladini

Le trame legate a Ida e Diego hanno mostrato nelle ultime settimane che la coppia era in cerca di un appartamento lontano dalla Terrazza di Palazzo Palladini. Per Ida, infatti, vivere così a contatto con Roberto Ferri e Marina Giordano dopo le vicende legate al piccolo Tommaso si stava rivelando sempre più complesso e doloroso e la donna ha chiesto al compagno di poter iniziare una nuova vita lontana dai drammi dello storico palazzo in cui sono ambientate le vicende della Soap. Nonostante anche Raffaele non fosse d'accordo sulla decisione di suoi figlio di trasferirsi, alla fine, la coppia ha avuto la meglio e ora, finalmente, sembra che i due abbiano trovato il loro nuovo nido d'amore!

Anticipazioni Un Posto al Sole: Renato escluso dai festeggiamenti di Ida e Diego!

Ida e Diego hanno finalmente trovato la loro nuova casa, lasciando definitivamente Palazzo Palladini: la coppia deciderà di festeggiare questo nuovo traguardo con un bel pranzo di famiglia a cui, è facile immaginare, parteciperanno Ornella, Raffaele e Viola con Antonio e chissà anche Damiano. Tra le persone che potranno essere presenti a questi festeggiamenti, tuttavia, sembra che non ci sarà però Renato Poggi. L'amato e burbero zio di Diego sarà quindi escluso dal pranzo di famiglia, come la prenderà?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: è caos tra Renato, Ida e Diego, cosa succederà?

Le Anticipazioni non ci svelano ulteriori informazioni sul perché Renato verrà escluso dai festeggiamenti per la nuova casa di Ida e Diego, ma è facile intuire che per lui non sarà una bella sorpresa. Poggi, infatti, sta già affrontando un momento difficile con Jimmy e Niko, visti i recenti attriti e si è più volte sentito accusare di essere fin troppo impiccione, perciò, questo ulteriore affronto potrebbe essere l'ennesimo colpo di grazia. Ciò che è certo è che tra Renato e i due piccioncini potrebbe esserci un vero caos. Cosa succederà?

Un Posto al Sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle ore 20.50.