Un Posto al Sole Anticipazioni: Diego e Ida finalmente lasciano Palazzo Palladini e scatenano la furia di Raffaele

Anticipazioni TV

Come ci svelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole, Ida e Diego prenderanno la decisione di lasciare Palazzo Palladini, ma questo li porterà a scontrarsi con Raffaele! Ecco cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai3.

Le prossime puntate di Un Posto al Sole, come ci rivelano le Anticipazioni, mostreranno uno sviluppo per le trame che riguardano Ida e Diego: la coppia, infatti, è oramai decisa ad abbandonare Palazzo Palladini, perché gli attriti con Roberto Ferri sono diventati insostenibili. Purtroppo, però, alla decsione dei due ragazzi si oppone Raffaele, con cui Ida e Diego rischieranno di litigare furiosamente.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ida e Diego vogliono abbandonare Palazzo Palladini

Le Anticipazioni della Soap di Rai 3 svelano che Ida sarà stanca di sopportare Roberto Ferri e che, pur di non vederlo più, è disposta ad abbandonare la sicurezza di Palazzo Palladini e trovare una nuova sistemazione. In questa scelta ha coinvolto anche Diego, innamoratissimo della compagna e disposto a tutto per lei. Sembra però che la sistemazione trovata dai due giovani non sia del tutto adeguata e che presenti non pochi problemi: a farglielo notare sarà Raffaele, che ancora una volta vede il figlio prendere una decisione che gli cambierà la vita, solo per seguire la donna che ama. Dati i precedenti di Diego, lo storico portiere di Palazzo Palladini si preoccuperà non poco e deciderà di dire la sua sulla questione...

Anticipazioni Un Posto al Sole: Raffaele si oppone alla decisione di Ida e Diego e...

Ida e Diego hanno deciso di lasciare Palazzo Palladini e trovare una nuova dimora per la loro piccola famiglia e crescere Tommaso lontano dalle influenze della famiglia Ferri-Giordano. Questa decisione risulta già di per sé eccessiva, soprattutto, se pensiamo al fatto che, anche legalmente, ora Tommy è al sicuro e Ferri non può più fargli del male. Ma, a complicare la situazione è anche la nuova casa scelta dai due innamorati e che sembra presentare non pochi difetti. Raffaele, che già non vedeva di buon occhio l'idea che Diego lasciasse la terrazza, si trova così a consigliare ai ragazzi di ripensarci e tornare a Palazzo Palladini, dove Tommy riceverebbe amore e cure e dove sicuramente anche l'ambiente che li circonda è più consono alla loro famiglia. L'opposizione di Raffaele si scontrerà però con la volontà di Ida e Diego di abbandonare il Palazzo e farsi una vita lontano da tutti loro.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Diego e Raffaele ai ferri corti a causa di Ida?

L'idea di Raffaele è quella di ospitare Diego, Ida e Tommy alla terrazza e per farlo il portiere chiede l'aiuto di Giulia Poggi, affinché trovi spazio nel suo appartamento per ospitare la coppia e il bambino. Un'idea generosa, ma che troverà l'immediata opposizione di Ida, che non ne vuole sapere di respirare la stessa aria di Roberto Ferri. Ida chiederà a Diego di intercedere e parlare con Raffaele, per spiegargli la situazione. Così, padre e figlio si ritroveranno a confrontarsi e Diego proverà a spiegare al padre la posizione della compagna, cercando di non esacerbare gli animi. Non è la prima volta che Diego accetta di cambiare vita per andare incontro alle esigenze della persona che gli sta accanto e, memore delle esperienze passate, a Raffaele questa scelta non andrà molto a genio. Le Anticipazioni non ci svelano molto, ma sembra che il portiere di Palazzo Palladini e suo figlio rischieranno di arrivare ai ferri corti perché entrambi troppo arroccati sulle rispettive posizioni. Questa intromissione di Raffaele tuttavia è anche dovuta al fatto che per il portiere l'idea che un altro figlio, dopo Patrizio, spicchi il volo e lo abbandoni, è insopportabile. Riusciranno a trovare un accordo?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.