Un Posto al Sole Anticipazioni: Giulia convince Clara a lasciare Alberto, ma la furia di Palladini è pronta a colpire...

Le Anticipazioni ci svelano che Giulia supporterà Clara nella sua decisione di lasciare Alberto. Ma l'uomo non sembra prenderla affatto bene...Vediamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai 3.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Clara ha deciso di lasciare Alberto, dopo la scoperta del tradimento dell'avvocato. Ad aiutarla in questa decisione ci sarà Giulia Poggi, ma la sua intromissione scatenerà la rabbia del Palladini e lo spingerà a rivoltarsi anche contro Niko...

Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara scopre del tradimento di Alberto e prende una decisione...

Clara è sconvolta: la Curcio credeva che Alberto non avrebbe mai potuto farle del male, invece, l'avvocato ha mostrato la sua vera natura e le ha inferto una dolorosa ferita. La già fragile fiducia della donna, dopo gli eventi legati ai gioielli di famiglia, altro inganno del Palladini, si è ormai infranta e Clara è consapevole che non può che prendere una drastica decisione. Eppure, dopo così tanto tempo e dopo aver investito tanto nella sua relazione con Alberto, per la donna potrebbe non essere semplice fare il passo decisivo, dopotutto, Alberto è l'uomo di cui è innamorata. Ma in suo soccorso arriva, inaspettatamente, Giulia Poggi, l'unica che forse davvero può aiutare Clara a compiere la scelta giusta...

Un Posto al Sole Anticipazioni: Giulia sostiene Clara nella sua scelta di lasciare Alberto

Giulia ha vissuto tante esperienze dolorose in amore ed è stata spesso ingannata anche lei, perciò, è una delle persone che più può comprendere Clara in questo momento. La sua dolcezza, unita al suo passato saranno di aiuto alla giovane Curcio e le permetteranno di prendere una decisione che mai credeva sarebbe arrivata: lasciare Alberto una volta per tutte. Per Clara, non sarà facile, proprio perché è ancora innamorata dell'uomo, nonostante il suo carattere non sempre facile e la scoperta del tradimento. Ma il sostegno di Giulia e anche di Serena, permetteranno alla Curcio di andare avanti, perché ormai la sua relazione con il Palladini è giunta al capolinea. Ma Alberto come la prenderà? Le Anticipazioni ci svelano che Palladini non sembrerà affatto contento di questa intromissione...

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto è una furia e si scaglia anche contro Niko al Caffè Vulcano

Alberto non prenderà affatto bene l'intromissione di Giulia nella sua vita privata e sembrerà sempre più convinto che la donna abbia plagiato la sua Clara e l'abbia spinta a lasciarlo. Così l'avvocato sarà un'autentica furia e si scaglierà anche contro Niko al Caffè Vulcano: la sua sfuriata sorprenderà anche Silvia, felice di non aver accettato la sua proposta di diventare socio del locale. Alberto non sembrerà intenzionato a fermarsi e farà di tutto per ostacolare la decisione di Clara di andare avanti con la sua vita, senza di lui. La Curcio riceverà però sempre il consiglio prezioso di Giulia e diventerà man mano più convinta che chiudere con Alberto è l'unica strada per essere davvero felice. Ma il Palladini non ha intenzione di arrendersi e potrebbe aver già in mente un modo per riconquistare la donna...

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle ore 20.50.