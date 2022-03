Un Posto al Sole Anticipazioni: Giallo inquietante a Palazzo Palladini. Ecco chi sarà coinvolto...

Anticipazioni TV

Le Trame di Un Posto al Sole si tingeranno di giallo. Un personaggio molto dolce e amato della soap, subirà una terribile minaccia. Scopriamo chi sarà protagonista degli episodi in arrivo su Rai3.

Paura a Palazzo Palladini. Uno dei personaggi più amati - e più piccoli - della soap, si troverà presto in un mare di guai. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la prossima settimana sarà molto impegnativa per la piccola Bianca. La figlia di Franco e Angela non riuscirà a godersi a pieno il ritorno di sua madre, perché presa da una questione piuttosto spinosa e preoccupante: una minaccia. Ma cosa sta per succedere nelle Trame di Upas? Vediamolo insieme:

Un Posto al Sole Anticipazioni: Bianca in pericolo

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, Bianca si troverà in una bruttissima situazione. Le Anticipazioni ci rivelano che la bambina subirà una tremenda minaccia, che la costringerà a comportarsi in maniera molto strana e inquietante. Purtroppo non ci è ancora dato sapere chi sarà il responsabile di tutta questa storia. Ciò che sappiamo è che la piccola comincerà a essere ancora più insofferente che in passato e che lascerà senza parole Silvia, la prima a rendersi conto che qualcosa non va nel comportamento della little Boschi. La mamma di Rossella non riuscirà però ad andare a fondo alla questione. Questo presuppone che i problemi della nostra “Bianchina” si protrarranno per diverso tempo.

Non è la prima volta che Un Posto al Sole si occupa dei problemi dei bambini, protagonisti delle sue trame, e nella settimana che sta per arrivare, al dilemma del futuro di Jimmy, si aggiungerà anche quello della sua amata cuginetta. Bianca non riuscirà neanche a godersi il ritorno di sua madre. Angela rientrerà a Napoli dopo il suo periodo di assenza e dovrà subito capire cosa sta succedendo alla sua bambina. Facendo qualche supposizione sul caso, la piccola potrebbe essere vittima di qualche brutto scherzo dei bulletti della scuola. Se ricordate, tempo fa, la ragazzina aveva aiutato il suo cuginetto a uscire indenne dagli scherzi poco edificanti dei suoi compagnetti. Stavolta potrebbe subirle lei e viste le sue recenti difficoltà scolastiche – causate dalla sua tristezza per la partenza della sua mamma – potrebbe essere ben più sensibile alle cattiverie dei suoi compagni. Oppure, ipotesi molto più inquietante, la bambina potrebbe essere caduta nella rete di uno di quei giochetti di cyberbullismo, che tanto hanno creato problemi ai giovani adolescenti. Sarà così? Noi speriamo solo che tutto torni presto alla normalità.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 14 al 18 marzo 2022.

