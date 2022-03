Un Posto al Sole Anticipazioni: Angela rimetterà Katia al suo posto o lascerà per sempre Franco?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole rivelano che Angela sta per rimettere piede a Napoli! Che cosa accadrà, allora, tra lei, Franco e Katia? Tempesta in arrivo!

Ormai è ufficiale: Angela Poggi è sulla strada del ritorno. Che cosa accadrà a casa Boschi una volta che la donna sarà rincasata? Il matrimonio con Franco potrebbe essere a rischio, dato ciò che c'è stato tra quest'ultimo e Katia...

Un Posto al Sole Anticipazioni: Angela è partita...

Inizialmente, Franco non era d'accordo con Angela, intenzionata a cogliere al volo un'importante proposta di lavoro. La donna, infatti, per realizzare questo desiderio si sarebbe dovuta trasferire in Sicilia. L'uomo si chiedeva se la Poggi, quindi, mettese la famiglia soltanto al secondo posto, subito dopo gli affari. La madre di Bianca, però, è riuscito a farlo ragionare, e a tranquillizzarlo. Il Boschi, allora, ha accettato l'idea di doversi separare da Angela per un determinato lasso di tempo, essendo lei una donna in carriera, oltre che una moglie ed una mamma.

Franco si consola con Katia, nelle Anticipazioni di Un Posto al Sole

In seguito alla partenza della Poggi, è tornata a Napoli Katia, l'ex moglie del padre di Bianca. Tra i due c'è stato un bacio - che si sono scambiati in un momento di debolezza -, ma nient'altro. Entrambi hanno capito che, se fossero andati oltre, avrebbero complicato le cose. Ora, però, pare proprio che stia per rimettere piede nel capoluogo campano anche la figlia di Giulia e Renato!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Angela sta per tornare!

Più che indizi, ci sono delle prove del ritorno di Angela. Anzitutto, l'attore che interpreta Franco, Peppe Zarbo, nel corso di una recente intervista rilasciata a TVSoap, ha dichiarato: "La partenza di Angela, intanto, non è definitiva: tornerà molto presto". Ilenia Lazzarini, l'attrice che dà il volto a Viola, ha invece postato sul suo profilo Instagram una foto in cui è ritratta insieme a Claudia Ruffo, appunto l'attrice che interpreta la Poggi. La didascalia recita: "La meraviglia di girare su un set con la tua Amica... e scoprire che ormai è anche l'unico modo per vederci!" Dunque, rivedremo presto Angela a Palazzo Palladini... che cosa accadrà, quel giorno?

