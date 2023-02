Un Posto al Sole Anticipazioni: Franco Boschi e Angela Poggi in crisi, Sasà Cerruti e Castrese Altieri pronti a innamorarsi?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che nelle prossime puntate della Soap in onda su Rai3 vedremo una crisi scuotere Angela Poggi e Franco Boschi, ma anche i primi passi della nuova coppia che sta nascendo, quella formata da Salvatore Cerruti e Castrese Altieri

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole assisteremo ad alcune turbolenze d'amore per la coppia formata da Angela Poggi e Franco Boschi: i due, infatti, sembrano vivere una profonda crisi, che potrebbe spingerli lontani l'uno dall'altra. Al contrario, invece, Sasà Cerruti e il timido Castrese Altieri potrebbero iniziare a muovere i primi passi nella conoscenza reciproca: sarà nata una nuova coppia?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Angela e Franco sempre più distanti

Le Anticipazioni delle prossime puntate della Soap di Rai 3 ci dicono che tra Angela e Franco la situazione non è delle più rosee: la storica coppia di Palazzo Palladini è di nuovo stata messa a dura prova, a causa prima della situazione di Nunzio Cammarota, coinvolto nelle bugie di Alice, e poi per i problemi scolastici della piccola Bianca. La bambina, infatti, si è trovata isolata e bullizzata dai compagni e questo sta provocando degli attriti tra i genitori, impotenti di fronte a questa difficile situazione. L'ennesima litigata tra i due li spingerà ad allontanarsi, scatenando anche la preoccupazione della figlia.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Angela in pericolo, Franco riceve una telefonata misteriosa

La piccola Bianca è sempre più consapevole di avere, anche se inavvertitamente, causato una rottura tra i suoi genitori. Deciderà così di prendere in mano la situazione e provare ad attuare un piano che li riavvicini. Ci riuscirà? Nel frattempo, Franco riceve una telefonata da sua sorella Anna e il suo contenuto lo mette in crisi. Angela intanto si ritroverà in pieno centro a Napoli insieme a Clara e Giulia e sarà coinvolta in una sparatoria in pieno centro. Questo evento traumatico potrebbe essere il punto di svolta che farà capire a lei e Franco che, al di là dei tanti problemi e incomprensioni, il loro amore è più forte. Come reagirà il Boschi a sapere la moglie in pericolo?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Sasà Cerruti e Castrese Altieri hanno un appuntamento, è l'inizio di una nuova storia d'amore?

Mentre una coppia vive una crisi a Palazzo Palladini, un'altra sembra stia per nascere. Avevamo lasciato Sasà Cerruti e Castrese Altieri a scambiarsi un appassionato bacio sulla terrazza del palazzo durante i festeggiamenti dell'ultimo dell'anno. Quel momento così dolce aveva finalmente chiarito che anche Castrese prova un interesse per il vigile, peccato, però, che l'Altieri si praticamente scappato, dopo quell'attimo di passione, lasciando il nostro Sasà in preda alla confusione. Le Anticipazioni delle prossime puntate ci svelano però che i due sembrano finalmente pronti a riavvicinarsi e dietro l'insistenza di Mariella, Sasà ha deciso di accettare un invito a cena da parte del suo Bufalotto. Che sia l'inizio di una nuova e bellissima storia d'amore?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 20.50 su Rai 3.