Un Posto al Sole Anticipazioni: Elena e Gagliotti sempre più vicini ma tutto finirà in tragedia?

Anticipazioni TV

Nelle puntate di Un Posto al Sole sta per nascere una nuova coppia, formata da Elena e Gennaro. La Giordano si lascerà lusingare dalla corte di Gagliotti e ignorerà tutti i consigli di stare attenta da parte della sua famiglia. Come finirà la questione? La figlia di Marina si metterà nei guai?

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole tra Elena e Gagliotti il rapporto si farà sempre più complesso e preoccupante. Le anticipazioni della Soap ci rivelano che la Giordano non disdegnerà la corte di Gennaro e la cosa metterà in ansia la sua famiglia. Il fratello maggiore di Vinicio è un uomo di cui non ci si può fidare e visto la situazione tesa tra lui e Roberto, le cose potrebbero diventare piuttosto preoccupanti per tutti. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà su Rai3.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Elena pronta a grandi novità in Radio

Roberto ha assunto Elena come nuova direttrice di Radio Golfo 99 e lo ha fatto con l’intento di mettere un freno a Gagliotti, che da tempo ha dimostrato di gradire la presenza della figlia di Marina a Napoli. La madre di Alice ha preso sul serio il suo nuovo ruolo e ha persino chiesto a Michele di tornare a collaborare con lei, dandogli un nuovo spazio. E Saviani ha ovviamente accettato, provocando un certo fastidio sia in Ferri che in Gagliotti, che si è più volte schierato contro Michele per nascondere i suoi loschi traffici. Ma Elena sarà determinata a portare una ventata di novità nel palinsesto dell’emittente e il padre di Rossella è per lei un elemento fondamentale per riuscirsi.

Un Posto al Sole: Elena ha bisogno dell’aiuto economico di Gennaro

Per mettere in pratica le novità che intende avere, Elena deve avere un aiuto economico di Gagliotti. Gennaro non sarà contento di continuare a collaborare con Radio Golfo 99, non dopo essersi convinto che Roberto lo ha ingannato ma il fascino della bella Giordano potrebbe risolvere tutti questi problemi. Nelle puntate di Un Posto al Sole che stanno per arrivare su Rai3, la figlia di Marina non si curerà tanto del comportamento aggressivo del manager che, a onor del vero, con lei si comporterà in modo molto galante, attratto dalla sua bellezza e dalla sua intraprendenza. Ed Elena si lascerà lusingare dai suoi complimenti e molto probabilmente otterrà gli aiuti di cui ha bisogno.

Elena si metterà in pericolo? Ecco cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole

Elena sarà lusingata dalle attenzioni di Gennaro e tra il loro rapporto si farà sempre più stretto e preoccupante per la famiglia della giovane. Marina e Roberto tenteranno di mettere in guardia la ragazza da Gagliotti e faranno molto bene, visto il comportamento che l’uomo ha nei confronti di sua moglie. Marina, che ha intuito da tempo di che pasta sia fatto il suo socio, non gradirà che sua figlia si metta in una situazione complicata con un uomo sposato, per giunta loro collaboratore e potrà solo immaginare che individuo sia tra le mura di casa. Noi sappiamo perfettamente che Gagliotti umilia e maltratta la sua bellissima moglie Antonietta, considerandola inferiore solo perché di origini umili e non donna in carriera.

Questa situazione, che ci sembra piuttosto complessa, ci fa temere che in un modo o nell’altro, Elena finisca nei guai. Antonietta potrebbe decidere di non stare con le mani in mano e di impedire di ricevere l’ennesima umiliazione e Gennaro potrebbe persino avere con Elena gli stessi atteggiamenti che ha con la consorte, chiedendole in cambio qualcosa dopo averla aiutata. Purtroppo Elena sarà sorda ai consigli che le darà la sua famiglia, sua madre in primis, e proprio questo ci fa temere che per lei tutto finisca in tragedia.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.