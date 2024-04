Un Posto al Sole Anticipazioni: Diana rischia la vita, Nunzio interviene e tra loro si riaccende la passione!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che Diana rischierà la vita per un attentato e che Nunzio interverrà per aiutarla. Questo li porterà a riavvicinarsi! Ecco cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai3!

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole vedremo Nunzio e Diana tornare a riavvicinarsi dopo che un attentato metterà a rischio la vita dell'archietta. Quando Nunzio deciderà di indagare, tra i due potrebbe esserci un ritorno di fiamma. Vediamo insieme cosa succederà nelle puntate della Soap di Rai3.

Un Posto al Sole Anticipazioni, Nunzio vuole scoprire la verità sulla sua aggressione...

Pochi mesi fa, Nunzio è stato aggredito fuori dal Caffé Vulcano da alcuni brutti ceffi. Il Cammarota non ha mai del tutto dimenticato questo episodio ed è deciso a scoprire la verità. Lo chef ritroverà Diana e i due, mentre cammineranno per strada, vedranno proprio i due uomini che hanno aggredito Nunzio. Ma anche Diana li riconoscerà e svelerà la tremenda verità al Cammarota: si tratta di due affiliati alla camorra con cui anche Flavio Bianchi è in combutta!

Anticipazioni Un Posto al Sole, Diana rischia la vita in un attentato e Nunzio interviene!

La terribile scoperta che l'aggressione di Nunzio potrebbe avere una matrice camorristica ed essere stata ordita da Bianchi porterà il Cammarota a chiedere a Diana maggiori spiegazioni. Lo chef, inoltre, si convincerà che l'unico modo per poter davvero avere giustizia è denunciare tutto alle forze dell'ordine e chiederà all'architetta di testimoniare! Questa proposta spaventerà molto Diana, che cercherà inizialmente di rifiutarsi. Ma alla fine l'architetta acconsentirà. Peccato che la mattina della denuncia, Diana non si presenterà affatto in commissariato. Preoccupato, Nunzio cercherà di rintracciarla e scoprirà che la donna è stata vittima di un attentato!

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole, scoppia la passione tra Nunzio e Diana?

Le Anticipazioni ci svelano anche che Diana, ferita in un attentato, sarà portata al pronto soccorso e verrà curata da Rossella e Riccardo. Questa circostanza porterà a un nuovo sviluppo nelle vicende sentimentali dei due dottori e di Nunzio. Il Cammarota infatti vista la situazione di Diana si sentirà in colpa e cercherà di starle vicino il più possibile. Questo potrebbe portare i due a riavvicinarsi e a un ritorno di fiamma totalmente inaspettato. Nunzio, infatti, sebbene ancora innamorato di Rossella, potrebbe decidere finalmente di svoltare pagina e trovare la felicità accanto all'architetta.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.