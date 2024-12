Un Posto al Sole Anticipazioni 24 dicembre 2024: Valeria nel mirino di Renato e Micaela!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 24 dicembre 2024. Nell'episodio della Soap di Rai 3, sia Renato che Micaela si preparano a colpire ed affondare Valeria...

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 24 dicembre 2024, alle ore 20.50 su Rai 3, il Natale è alle porte, e a Palazzo Palladini fervono i preparativi per festeggiare al meglio questo importante giorno. Tuttavia, c'è chi non è in vena di auguri, regali e brindisi. Roberto, che è un fascio di nervi, si sta concentrando sul suo lavoro, sperando di riuscire a distrarsi un po'. Inoltre, sorprendentemente, il Ferri sembra pronto a recuperare il rapporto con Michele. Intanto, Diego ed Ida stanno per vivere una giornata molto emozionante, anche se un incontro inaspettato potrebbe rimescolare le carte in tavola, e compromettere ogni cosa. Renato e Micaela, invece, seppur per motivi differenti, sono impazienti di compiere la loro mossa per ostacolare Valeria, che appare inarrestabile. Nel frattempo, Guido, rendendosi conto di quanto Alberto sia giù di morale, prende atto di quanto sia fortunato, mentre Manuela vorrebbe riuscire a mantenere fede ad una promessa fatta a Niko...

Un Posto al Sole Anticipazioni 24 dicembre 2024: Roberto è nervoso...

Manca davvero poco al Natale, ed infatti a Palazzo Palladini fervono i preparativi per festeggiare al meglio questo importante giorno. Tuttavia, non tutti sono in vena di festeggiamenti. Roberto, ad esempio, da quando è entrato a conoscenza dell'ultima novità sul piccolo Tommaso, che lui, nonostante tutto ciò che è accaduto, continua a considerare suo figlio, è piuttosto nervoso. Pertanto, sperando di riuscire a distrarsi, il Ferri sta provando a concentrarsi quanto più possibile sul suo lavoro. Inoltre, sorprendentemente, sembra persino desideroso di recuperare il rapporto con Michele, che, dopo i recenti avvenimenti, si era incrinato notevolmente. Dato che il radiofonico non voleva saperne di accantonare la sua inchiesta contro i Gagliotti, l'imprenditore era pronto a contrastarlo con ogni mezzo. Che ora, invece, stia per tornare il sereno?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ida e Diego fanno un incontro sconvolgente...

Diego ed Ida si apprestano a vivere una giornata ricca di emozioni. Di certo, era proprio ciò che ci voleva, visto che la bionda non ha reagito per niente bene quando è entrata a conoscenza di alcune nuove - e scottanti - rivelazioni in merito al suo adorato figlioletto Tommy. Ida sta per recuperare il sorriso... quando, all'improvviso, un incontro inatteso potrebbe rimescolare tutte le carte in tavola, e, specialmente, compromettere ogni cosa. Ma in chi si starà per imbattere la coppia? A quanto pare, non c'è mai pace per la povera Ida...

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Valeria finisce nel mirino!

Renato e Micaela sono pronti all'attacco. Chi per una ragione e chi per un'altra, entrambi vogliono contrastare Valeria. Infatti, se all'uomo quest'ultima non sembra la persona adatta per stare accanto a suo figlio Niko, alla vulcanica gemella non sta bene che Valeria si sia permessa di contrastare Manuela. Così, sia il Poggi senior che la Cirillo mettono in atto il loro piano per provare ad arrestare quanto prima l'avanzata della ragazza. Ce la faranno a centrare questo obiettivo? Nel mentre, c'è chi invece vorrebbe tanto tenere fede alla promessa fatta all'amato: Manuela sarà in grado di non deludere Niko? E, per finire, Guido sta per prendere coscienza di quanto sia fortunato. Al vigile non passerà inosservata tutta la sofferenza di Alberto, costretto a trascorrere questi giorni di festa lontano dalla persona più importante della sua vita, il figlioletto Federico, lontano insieme a sua mamma Clara...

