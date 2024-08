Un Posto al Sole Anticipazioni: Claudia torna per Guido, Niko ingannato da Valeria. Manuela gli farà aprire gli occhi?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che nelle storyline amorose a Palazzo Palladini vedremo il ritorno di Claudia, pronta a riconquistare Guido e Niko sempre più preda di Valeria, riuscirà Manuela a fargli aprire gli occhi? Ecco cosa succederà nelle puntate della Soap di Rai3!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Claudia torna a Napoli e vuole riconquistare Guido!

Guido ha oramai confessato del suo tradimento con Claudia a Mariella, spezzandole così il cuore. La vigilessa era pronta a provare a mettere da parte gelosie e timori per dare al suo matrimonio una seconda possibilità, ma la confessione di Guido ha portato a un'altra scelta. I due coniugi hanno deciso di non poter più vivere insieme e Guido ha lasciato la casa in cui viveva con la sua famiglia, per trasferirsi in un altro appartamento di Palazzo Palladini. In maniera inaspettata, Claudia - che dopo la sua notte d'amore con Guido aveva deciso di andare a Roma in cerca di fortuna - farà ritorno a Napoli e sembrerà pronta a riconquistare il vigile, che è più fragile e solo che mai. Ci riuscirà?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Valeria continua a tessere i suoi inganni...

A Palazzo Palladini, intanto, come ci svelano le anticipazioni, sembra che un'altra coppia attraverserà dei momenti non facili. Niko e Valeria hanno iniziato un'inaspettata convivenza, dopo che la ragazza ha chiesto al Poggi ospitalità a causa di un furto subito in casa. L'arrivo di Valeria a casa di Niko e Jimmy ha già turbato i fragili equilibri del duo padre-figlio. Jimmy, infatti, che ha già mal tollerato la ragazza, ora si ritrova a vivere con lei e inizierà a notare come Valeria stia cercando di insinuarsi sempre di più tra lui e suo padre, creando tra loro una grande distanza. Inoltre, sembra che Valeria non sia onesta come appare...Che stia cerando di ingannare Niko?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Manuela aiuterà Niko ad aprire gli occhi?

Mentre Valeria continua a manipolare Niko, sembra che anche tra Manuela e Costabile la situazione non sia così rosea: la ragazza scoprirà, infatti, che i fondi necessari per il progetto del parco archeologico sono scomparsi e che dietro c'è lo zampino del suo fidanzato. Questa scoperta la porterà ad allontanarsi da Costabile, oramai sempre più inaffidabile, e forse a riavvicinarsi a Niko. Un riavvicinamento che, magari, porterà la gemella Cirillo a scoprire degli inganni di Valeria? Le Anticipazioni non ci rivelano altro, ma chissà che sarà proprio Manuela ad aiutare Niko ad aprire gli occhi.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.