Un Posto al Sole Anticipazioni, chi è Luciano Simioli, il vero padre di Rossella? E quale legame avrà con Sasà Cerruti?

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che per il matrimonio di Rossella tornerà anche suo padre, Luciano Simioli. Ma chi è questo personaggio? E che legame avrà con Sasà Cerruti?

Le trame della soap di Un Posto al Sole stanno dedicando molto spazio all'atteso matrimonio di Rossella e Riccardo: i due dottori riusciranno a convolare a nozze? Ma a stupire i fan del programma di Rai3 è stato un ritorno inaspettato: quello di Luciano Simioli, interpretato da Fabio Balsamo, padre naturale di Rossella.

Un Posto al Sole Anticipazioni, il ritorno di Luciano Simioli nella Soap!

Il matrimonio di Rossella e Riccardo è uno degli argomenti più chiacchierati della Soap di Rai3: la dolce Graziani e il Crovi convoleranno a nozze? Tra la passione scoppiata tra Riccardo e la sua ex moglie, Virginia, e la tensione sempre crescente tra Nunzio e Rossella, gli spettatori si chiedono se all'altare la sposa arriverà davvero o se il misterioso individuo sulla moto, intravisto nelle foto rilasciate in anteprima, interromperà la cerimonia. Nel frattempo, nella puntata di mercoledì, 13 marzo, è apparso un misterioso individuo che tanti fan della Soap non hanno immediatamente riconosciuto: si tratta di Luciano Simioli, interpretato da Fabio Balsamo, padre naturale della dolce Rossella!

Anticipazioni Un Posto al Sole, chi è Luciano?

I fan più giovani non ricorderanno chi è Luciano, ma chi segue le trame di Un Posto al Sole fin dagli albori della Soap si ricorderà di lui. Per molti fan, infatti, Rossella è figlia di Michele Graziani, di cui porta il cognome, ma non tutti ricorderanno che, in realtà, il suo padre biologico è proprio Luciano! L'attore faceva parte del cast negli anni 2000, ma all'epoca aveva il volto di Edoardo Sylos Labini, poi sostituito da Balsamo nei primi decenni del 2000. Il suo personaggio è stato tra i primi dichiaratamente omosessuale della Soap ed è stato tra i più cari amici di Silvia, con la quale, durante una sola notte di passione, concepì Rossella. Luciano non è più tornato a Napoli, ma gli sceneggiatori ne mantenevano vivo il ricordo attraverso commenti di videochiamate con la figlia e con Silvia. Perciò, molti si sono stupiti di vederlo tornare nel programma a distanza di oltre un decennio...

Anticipazioni e Trame Un Posto al Sole, che legame avrà Luciano con Simioli?

Il ritorno di Luciano Simioli, tuttavia, verrà ben presto spiegato, perché il padre naturale di Rossella, oltre ad accompagnare la figlia all'altare insieme al papà Michele, che l'ha cresciuta per tutta la vita, potrebbe iniziare presto una storia con Sasà Cerruti. Come molti spettatori ricorderanno, il dolce vigile ha intrecciato un legame turbolento con Castrese Altieri, nipote della sua migliore amica Mariella. Tuttavia, l'Altieri non ha ancora fatto coming out e la coppia non può vivere il proprio amore alla luce del sole. Questo ha sempre preoccupato Sasà che, in più di un'occasione ha manifestato il suo malcontento nei confronti del fidanzato. Perciò, l'arrivo di Luciano potrebbe cambiare del tutto le carte in tavola e spingere il dolce vigile tra le braccia del nuovo arrivato. Sarà davvero così?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.