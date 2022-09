Un Posto al Sole Anticipazioni: Battaglia legale per Jimmy. È guerra tra Niko e Micaela?

Anticipazioni TV

Niko e Micaela in guerra per la custodia di Jimmy nelle nuove puntate di Un Posto al Sole. Ecco le Anticipazioni sulla soap partenopea, in onda su Rai 3.

Le vicende di Palazzo Palladini continuano ad appassionare il pubblico di Un Posto al Sole, che ormai sa con certezza che il colpo di scena è dietro l’angolo. Nelle nuove puntate, in onda su Rai 3, scopriremo che Susanna rischia grosso dopo l’assalto di Lello Valsano, mentre Niko subirà una dolora metamorfosi e si opporrà a Micaela per Jimmy.

Susanna è morta? Cosa accadrà nelle nuove puntate di Un Posto al Sole

Lello Valsano ha teso il suo terribile agguato a Viola, scuotendo nel profondo gli abitanti di Palazzo Palladini. Il camorrista ha sparato un colpo mortale verso Viola, che è stato deviato dall’intervento coraggioso di Susanna. La donna è gravemente ferita, sospesa tra la vita e la morte, e sembra imminente il ritorno di Adele a Napoli vista la grave situazione in cui imperversa la figlia. Susanna dovrà lottare per rimanere in vita, e non è la prima volta che spera di scampare alla morte, anche se questa volta non è detto che ce la farà. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole, infatti, riportano un grande cambiamento nell’animo di Niko che potrebbe essere collegato proprio al destino di Susanna.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Niko fa un drastico cambiamento

Le Anticipazioni sulle nuove puntate della soap, presto in onda su Rai 3, ci rivelano che quanto accaduto a Susanna getterà Niko in un nuovo mondo di ombre, dove tuttavia non sarà lo sconforto a regnare. Niko, infatti, si mostrerà freddo e calcolare, dimenticando i propri sentimenti per far valere la ragione sulla delicata situazione che dovrà affrontare. Non è chiaro, visto il cambiamento drastico di Niko, se la sua decisone sarà dovuta al fatto che Susanna non riuscirà a sopravvivere all’attacco di Lello Valsano, ma ulteriori spoiler di Un Posto al Sole sembrano confermare questa interpretazione. Vediamo insieme perché.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Jimmy tra Niko e Micaela

Nelle puntate di Un Posto al Sole che vedremo presto in Tv, Niko subirà una metamorfosi caratteriale piuttosto sconvolgente, legata a quanto accaduto a Susanna durante l’attacco di Lello Valsano a Palazzo Palladini. Se Susanna non riuscire a sopravvivere, Jimmy sarebbe sconvolto dalla sua morte e Niko dovrebbe affrontare Micaela che, vedendo il figlio senza più una figura femminile da riferimento, potrebbe ingaggia con lui una battaglia legale per la custodia del minore. Uno scenario veramente terribile, ma probabile dato gli eventi che scuoteranno le trame della soap di Rai 3.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.