Un Posto al Sole Anticipazioni: Angela e Vittorio lasciano definitivamente la Soap? Ecco che cosa sappiamo...

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole rivelano che Angela e Vittorio potrebbero dirci addio per sempre!

Alla fine, la Poggi si traferirà per lavoro in Sicilia, con l'approvazione del marito e della figlia; tornerà? Il giovane Del Bue, invece, raggiungerà Oslo, senza aver ottenuto il perdono dell'amata; tornerà?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Angela riceve un'allettante proposta!

Per alcuni degli inquilini di Palazzo Palladini l'anno si è davvero concluso in modo inaspettato, e sconvolgente. Per esempio, Angela ha ricevuto un'allettante proposta lavorativa, ma, nel caso in cui accettasse, dovrebbe lasciare Napoli per trasferirsi in Sicilia. Ovviamente, Franco non ha preso nel migliore dei modi questa notizia, ed i due coniugi sono arrivati persino a scontrarsi.

Angela parte per la Sicilia, nelle Anticipazioni di Un Posto al Sole

Anche Bianca ne ha risentito: l'eventualità che la madre si allontani da lei, ovviamente, la fa soffrire oltremodo. I genitori, però, le hanno organizzato una bella sorpresa per farle tornare il sorriso! Nel frattempo, è tornato il sereno tra la Poggi ed il Boschi, dato che quest'ultimo ha accettato l'idea che la prima possa fare i bagagli. Dopotutto, Angela sa che l'occasione che le si è presentata è da cogliere al volo, e lo sa pure Franco! Quindi, la donna è pronta a partire, e a salutare la sua famiglia, felice per lei, ma comunque triste del distacco. Tornerà da loro un giorno?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Vittorio riesce nel suo intento, però...

Vittorio, invece, ha architettato un vero e proprio piano per sbarazzarsi di Speranza. Il giovane si era stancato della sua morbosità, però non aveva il coraggio di lasciarla; così, il Del Bue ha provato a far sì che Samuel, il suo amico, riuscisse a far breccia nel cuore della ragazza. Nonostante il figlio di Guido sembrasse destinato a fallire, alla fine, invece, Samuel è sta all'altezza del compito affidatogli: l'Altieri sembra presa da lui. A questo punto, sorprendentemente, Vittorio si è riscoperto geloso della fidanzata!

Vittorio parte per Oslo, nelle Anticipazioni di Un Posto al Sole

Il giovane, allora, ha deciso di non continuare a portare avanti il suo bizzarro progetto... peccato che ormai fosse troppo tardi. Speranza non soltanto si è invaghita dell'altro, ma ha persino scoperto che cosa avesse intenzione di fare il Del Bue! Disgustata, la nipote di Mariella ha preso le distanze dal fidanzato, il quale è in procinto di lasciare la Campania, per raggiungere Oslo. Prima di partire per il suo viaggio in Norvegia, Vittorio vorrebbe ottenere il perdono dell'Altieri, ed assicurarsi il suo amore, però non ne è in grado... Tornerà e la riconquisterà?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.