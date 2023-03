Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nelle prossime puntate della Soap, Alberto comincerà a ronzare intorno a Diana, l'architetto che si occupa della ristrutturazione dello studio. Il Palladini finirà per tradire Clara?

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole vedremo Alberto alla riscossa. Abbiamo già notato che il Palladini vuole a tutti i costi riacquistare il suo smalto e il primo passo per riuscirci, è quello di ristrutturare il suo studio e di ampliare la sua clientela. Ma l'affascinante avvocato non si fermerà qui e vorrà pure riconquistare la sua verve da seduttore. Diana, il nuovo architetto, farà proprio al caso suo. Clara dovrà guardarsi le spalle?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alberto alla carica con Diana

Alberto è scatenato e intende fare un vero e proprio jackpot. Dopo la proposta a Silvia, relativa al Vulcano, è ormai chiaro che il Palladini sia pronto a riconquistare il suo posto nel mondo e il suo antico smalto, a cui ha dovuto rinunciare per troppi anni. L'avvocato ha trovato la sua grande occasione convincendo Niko a supportarlo nel progetto di ristrutturazione del loro studio legale e sembrerà, nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, voler pure tornare a essere il seduttore che era prima. Diana, l'architetto a cui si è riferito per i lavori nel suo ufficio, diventerà l'oggetto del suo desiderio.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto tradirà Clara?

Alberto comincerà a provare un grande interesse per Diana e non lo nasconderà neanche per un momento. Tra lui e l'architetto si creerà una grande affinità e il desiderio di seduzione del Palladini potrebbe diventare così tanto potente da spingerlo a fare qualcosa che non avrebbe dovuto fare. Temiamo infatti che Alberto si lascerà trasportare talmente tanto da tradire Clara e da mettere a rischio la sua stessa famiglia. Non sarebbe certo la prima volta che l'avvocato si trascini in certe situazioni e non ci stupirebbe che anche in questo caso, venga attratto da un'altra donna affascinante e potente.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Diana cede al fascino di Alberto

Se siamo certi che Alberto cercherà di tornare il seduttore di una volta, non possiamo sapere al 100% che Diana cederà davanti al suo fascino. L'architetto potrebbe non volersi mettere nei guai o non essere proprio interessata al Palladini. Pare infatti che la nuova arrivata sia destinata ad accompagnarsi a qualcun altro e non ad Alberto. Il prescelto potrebbe essere addirittura Niko, che non sembra prendere una decisione con Manuela e continua ad avere un atteggiamento ambiguo con la Cirillo. Ma se così fosse come la prenderà Alberto? Deciderà di vendicarsi di questo smacco? Lo scopriremo presto!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.