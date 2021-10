Un Posto al Sole Anticipazioni 8 ottobre 2021: Michele fa una scoperta dolorosissima!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata dell'8 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3 vedremo che, nonostante la serata orribile passata a causa di Giancarlo, Silvia non riesce a stare lontano dal suo amante. La Graziani sa bene di essersi messa in un grosso pasticcio e pur con il cuore a pezzi, continua sulla sua strada. Ma attenzione, Michele sta per fare una dolorosissima scoperta che ribalterà tutto. Intanto Filippo, dopo aver passato un momento intimo con Serena, vuole essere corretto con Viviana e raccontarle quanto successo. Patrizio invece spinge Clara a organizzare comunque il battesimo di Federico e a non curarsi delle idee e delle parole di Alberto.

Michele fa una scoperta dolorosissima in Un Posto al Sole Anticipazioni 8 ottobre 2021

Silvia è sempre più allo sbaraglio. La Graziani non riesce proprio a darsi una regola e nonostante suo marito abbia finalmente capito che qualcosa in lei non va, non è in grado di dare un taglio alla sua relazione extraconiugale. Neanche la terribile serata passata con Giancarlo è riuscita a convincerla a fare dietrofront. Sebbene il suo cuore sia ormai spezzato, la direttrice di Vulcano sembra aver sviluppato una dipendenza affettiva dal suo affezionato cliente, da cui non riesce proprio a staccarsi. Ma attenzione! Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata dell'8 ottobre 2021, Michele farà una scoperta dolorosissima. Il Saviani troverà le prove del tradimento di sua moglie? Crediamo proprio di sì.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Filippo mette in chiaro le cose con Viviana

Serena ha tentato l'impossibile per riconquistare Filippo ma Viviana ha rovinato i suoi piani. Ma l' “operazione nostalgia” messa in atto dalla Cirillo sembra aver comunque fatto breccia nel cuore del Sartori. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano infatti che il figlio di Roberto, scoperto che la Carlino è appena tornata a Napoli e che vuole riprendere da dove si erano lasciati, deciderà di mettere le cose in chiaro con lei. I momenti passati accanto a Serena sono stati molto importanti e intimi e non può far finta di nulla. Filippo cercherà quindi un confronto con Viviana ma il risultato del loro faccia a faccia è ancora del tutto imprevedibile.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Patrizio insiste con Clara. Deve organizzare il battesimo di Federico

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano anche che Patrizio prenderà posizione nella questione battesimo Federico. Dopo il duro confronto con Alberto, Clara sembra essere titubante nell'organizzare lei personalmente il dolce evento del suo bambino. Il Giordano però ha le idee chiare. Non ha intenzione di darla vinta al Palladini e insiste con la Curcio affinché sia lei e solo lei a occuparsi della faccenda. La presa di posizione dello chef finirà per indispettire ancora di più Alberto, palesemente irritato dalla sua presenza accanto alla sua ex compagna? Sicuramente sì!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 4 all'8 ottobre 2021

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.