Un Posto al Sole Anticipazioni 8 aprile 2022: Fabrizio sconvolge Marina. La Giordano è ko

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata dell'8 aprile 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Fabrizio torna a Napoli dopo essere stato chiamato a Milano. Il Rosato non ha buone notizie per sua moglie. Marina rimarrà sconvolta dalle novità e dovrà prendere, velocemente, una difficile decisione. Angela ha deciso di ripartire nonostante Franco non sia per nulla d'accordo. La sua assenza potrebbe causare ulteriori problemi a Bianca, che sembrava essersi in parte ripresa. La bambina potrebbe ricadere nel vortice della pericolosa web challenge che sta condizionando la sua vita. Alberto riporta a casa Federico dopo aver passato la giornata insieme a lui. Il Palladini, faccia a faccia con la sua ex compagna, scoprirà un segreto che lo farà infuriare.

Fabrizio sconvolge Marina in Un Posto al Sole Anticipazioni 8 aprile 2022

A casa Rosato sta per scatenarsi un uragano. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Fabrizio, partito a Milano, farà ritorno a Napoli. Il Rosato si presenterà dalla moglie con delle notizie funeste. Purtroppo qualcosa di molto grave è successo durante la sua assenza e novità inaspettate e clamorose, rischiano di far crollare la già vacillante serenità della Giordano. Vedremo Marina costretta a prendere delle sofferte decisioni, che potrebbero allontanarla o dalla sua città e quindi nuovamente dai Cantieri oppure da suo marito. Quale delle due opzioni si rivelerà vera? Roberto potrà finalmente cantare vittoria e riprovare a presentarsi alla porta della sua indimenticabile ex moglie?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Angela riparte, Bianca distrutta

I loro scontri hanno impedito ad Angela e Franco di capire che Bianca è vittima di un gioco pericoloso. Purtroppo la bambina è destinata a cadere di nuovo nella rete e tutto questo a causa di una decisione inaspettata della Poggi. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Angela sceglierà di ripartire, nonostante suo marito sia contrario. Tutto ciò sconvolgerà la piccola Boschi, convinta di aver recuperato il rapporto con sua madre e di nuovo costretta a salutarla. Possibile che nessuno si accorga di quello che sta passando? Qualcuno le darà una mano, prima che sia troppo tardi?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto furioso contro Clara

Un incontro ha sconvolto Alberto ma presto il Palladini potrebbe andare proprio su tutte le furie. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che l'avvocato, dopo aver passato la giornata con lui, riaccompagnerà Federico a casa della madre. Una volta che sarà faccia a faccia con Clara, si accorgerà che la donna gli ha tenuto nascosto un grosso anzi grossissimo segreto. Alberto andrà su tutte le furie. Ma cosa non gli ha rivelato la Curcio? Sarà rimediabile oppure assisteremo a una nuova guerra tra loro, di cui il piccolo Fede sarà vittima inconsapevole. Presto il mistero sarà risolto.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 4 all'8 aprile 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.