Un Posto al Sole Anticipazioni 29 aprile 2022: Marina mette Roberto in difficoltà

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 29 aprile 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Rai3, Marina è determinata a impedire a Roberto di vendere l'Hotel Petrone e mette il Ferri in una situazione difficile. Raffaele si avvicina pericolosamente a Elvira. Che succederà tra loro?

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 29 aprile 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Marina vuole a tutti i costi proteggere Chiara anche se vorrà dire tirare fuori ogni asso nella manica. Per questo metterà Roberto in grande difficoltà, pronta a tutto per costringerlo a rinunciare all'acquisto dell'Hotel del Gruppo Petrone. Intanto tra Raffaele ed Elvira cresce il rapporto di amicizia ma potrebbe trasformarsi molto presto in qualcos'altro, visto la crisi che il Giordano sta vivendo con Ornella. Il portiere si trova quindi a gestire un momento di forte imbarazzo. Renato approfitta invece dei sentimenti che Giuditta prova per lui ma qualcosa anzi qualcuno rischia di far saltare tutti i suoi piani.

Marina mette Roberto in difficoltà in Un Posto al Sole Anticipazioni 29 aprile 2022

Chiara è pronta a confessare di essere responsabile dell'incidente in cui è morto suo padre mentre Marina è più che mai decisa a difenderla da tutto e tutti. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la Giordano affronterà Roberto e lo metterà in difficoltà. Per convincere il Ferri a rinunciare all'acquisto dell'Hotel Petrone, Marina potrebbe usare a suo vantaggio i sentimenti che il suo ex marito prova ancora per lei. Roberto infatti non riesce a nascondere di non riuscire a dimenticarla, nonostante il suo rapporto con Lara. Questa strategia potrebbe rivelarsi vincente.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Raffaele in forte imbarazzo con Elvira

Il rapporto tra Ornella e Raffaele sta diventando sempre più complicato. L'intervento di Viola sembra aver peggiorato la situazione e i coniugi Giordano non riescono a ritrovare il dialogo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Raffaele continuerà a rafforzare il suo rapporto con Elvira. Tutto questo lo porterà però ad affrontare una situazione di profondo imbarazzo. Che cosa succederà nella puntata di Upas di tanto grave da creare nel portiere di Palazzo Palladini, un profondo disagio? Lo scopriremo presto.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Renato gioca sporco

Mentre Raffaele cerca di non combinare qualche pasticcio irrimediabile con Elvira, Renato sembra deciso a usare il suo ascendente su Giuditta. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Poggi sfrutterà i sentimenti della donna per un suo tornaconto personale. Ma le cose non gli andranno bene come da lui previsto. Una visita inaspettata riuscirà a fargli rivedere completamente i suoi piani e a metterlo anche piuttosto in imbarazzo.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 25 al 29 aprile 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.