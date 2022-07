Un Posto al Sole Anticipazioni 27 luglio 2022: Manuela protegge Jimmy da Micaela. Sua sorella ha idee pericolose!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 27 luglio 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Rai3, Manuela scopre che Micaela vuole partire insieme al suo nuovo ragazzo. La Cirillo cercherà di far ragionare la gemella e impedirle di tradire ancora una volta la fiducia di Jimmy.

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 27 luglio 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Manuela ha scoperto che sua sorella intende lasciare Napoli con il fotografo olandese che ha conosciuto poco tempo prima. La Cirillo è preoccupata per la reazione non solo di Niko ma anche e soprattutto di Jimmy. La ragazza sa che suo nipote potrebbe essere ancora una volta deluso dal comportamento irresponsabile della madre e cercherà di convincere la sua gemella a lasciar stare i colpi di testa e a comportarsi come una mamma in tutto e per tutto. Nunzio ancora non riesce a credere che Chiara abbia deciso di partire senza di lui e Franco non trova il coraggio di dirgli di aver visto la Petrone in aeroporto e di non averla fermata. I sensi di colpa rischiano di distruggere il Boschi. Speranza è furiosa con Samuel. A suo dire il ragazzo non l'avrebbe difesa dagli attacchi di suo padre.

Manuela difenderà Jimmy costi quel che costi in Un Posto al Sole Anticipazioni 27 luglio 2022

Manuela e Micaela rischiano lo scontro. Manuela ha scoperto che sua sorella ha tutta l'intenzione di partire insieme al fotografo olandese, appena conosciuto e di cui si è invaghita. Così facendo lascerà Jimmy ancora una volta solo, senza sua madre. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la Cirillo cercherà di fermare la sua gemella dal compiere un gesto dannoso per la vita di suo figlio. Se Micaela se ne andasse, il piccolo Poggi potrebbe – e sarà sicuramente così – soffrire ancora una volta per l'assenza della sua mamma. Riuscirà a convincerla a comportarsi responsabilmente? Quello che è certo è che rischierà il tutto e per tutto, in una mossa piuttosto sconvolgente.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Franco distrutto dai sensi di colpa per aver mentito a Nunzio

Chiara ha abbandonato Nunzio e ha deciso di partire da sola. Una scelta presa dopo il duro confronto con Katia, che l'ha pregata di lasciare in pace suo figlio. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Franco sarà distrutto dai sensi di colpa. Vedere suo figlio struggersi per la fine della sua storia, sarà un duro colpo per lui, soprattutto dopo avergli mentito. Il Boschi ha visto Chiara in aeroporto prima che questa se ne andasse ma prima non ha avuto il coraggio di fermarla e poi di rivelare tutto a Nunzio. Cosa succederebbe se il Cammarota scoprisse quello che ha combinato e nascosto suo padre?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Speranza furiosa contro Samuel

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la gita al caseificio della famiglia di Espedito, si rivelerà dannosa per Speranza e Samuel. Durante la visita, il cugino di Mariella non si farà scrupolo di mostrare a tutti di non aver superato i pregiudizi su sua figlia. Speranza, furiosa per essere stata attaccata, inveirà contro Samuel, accusandolo di non aver preso le sue difese contro il padre. Cosa le risponderà il Piccirillo?

