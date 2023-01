Un Posto al Sole Anticipazioni 20 gennaio 2023: Alberto aggredisce Clara. Il Palladini fa paura!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 20 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Alberto aggredirà Clara dopo aver capito che lei ha scoperto la verità. Per la Curcio sarà un duro colpo.

Le bugie di Alberto sono state scoperte ma il Palladini non intende scusarsi. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, che vedremo in onda su Rai3 il 20 gennaio 2023 alle ore 20.50, Alberto perderà il controllo. Dopo essere stato violentemente aggredito da Lia, arrivata come una furia a Il Vulcano, il Palladini sarà attaccato anche da Clara, che ha avrà appena scoperto la verità sui gioielli. Furioso e per nulla pentito di quanto combinato, reagirà con violenza e umilierà – urlando – la sua compagna. Una reazione che lascerà tutti senza fiato. Intanto Guido e Mariella, dopo il fallimento del pranzo, tenteranno di trovare una donna per il loro amico Michele ma saranno costretti a desistere. Bianca invece vorrebbe tanto andare a trovare il suo amico Antonello ma né Angela né Franco sono d'accordo. I Boschi non si accorgeranno, ancora, che la loro bambina sta vivendo un vero e proprio incubo, isolata com'è da suoi compagni di scuola. Se non faranno presto qualcosa, le conseguenze potrebbero essere molto gravi.

Alberto aggredisce e umilia Clara per difendersi: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 20 gennaio 2023

Clara ha aperto la cassaforte di Alberto e ha scoperto che il suo compagno le ha sempre mentito. I gioielli si trovano là, esattamente come aveva detto Diego. Per la Longhi è un durissimo colpo; non avrebbe mai voluto scoprire che il padre del suo bambino è ancora il bugiardo che era un tempo. Sconvolta e delusa si recherà a Il Vulcano per parlargli ma si renderà conto che Alberto non è da solo. A fargli sgradita compagnia c'è Lia, arrivata pure lei per avere un nuovo confronto contro il suo nemico. La Curcio vedrà i due urlarsi contro e deciderà di intervenire, rivelando di essere al corrente di tutta la verità. Il Palladini, messo alle strette e ormai consapevole che le sue menzogne sono state svelate, avrà una reazione incredibile e inaspettata. Si girerà verso la sua compagna e le intimerà di farsi i fatti suoi e di stare zitta. Un umiliazione enorme per la povera Clara che rimarrà senza parole e incapace di rispondere. Ci penserà Marika a darle la carica per non farsi schiacciare nuovamente.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Guido e Mariella gettano la spugna

Guido e Mariella vorrebbero tanto che Michele non rinunciasse all'amore ma il Saviani sembra aver deciso di dedicarsi solo al lavoro. Per questo ha ripreso le redini della sua trasmissione e vuole parlare solo di argomenti importanti. I coniugi Del Bue cercheranno però di trovargli una donna che possa stargli accanto ma dovranno capitolare. Capiranno infatti che qualunque forzo facciano, Michele ha deciso di chiudere il suo cuore.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Bianca sempre più in difficoltà

La storia di Nunzio potrebbe peggiorare la situazione di Bianca a scuola. La piccola Boschi è sempre più isolata dai suoi compagni, che la prendono in giro per quanto successo con Antonello. La bambina non ha ancora detto nulla ai suoi genitori, molto preoccupati e impegnati a capire come aiutare il povero Cammarota. Franco e Angela non solo non si renderanno conto dei gravi problemi sociali della loro figlia ma le impediranno – dicendole che non è il momento – di andare a trovare Antonello. Per Bianca sarà una delusione; ci teneva infatti tantissimo a rivedere il suo amico. E a causa di questo sentimento di sconforto, il suo isolamento in classe potrebbe diventare ancora più drammatico.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.