Un Posto al Sole Anticipazioni 24 novembre 2021: Pericolo Alberto! È caos a Palazzo Palladini

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 24 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, la presenza di Alberto comincia a infastidire sia la famiglia Poggi che quella dei Giordano.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 24 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Rossella è sempre più indecisa. Lasciare Napoli servirebbe sicuramente a dare una sferzata alla sua carriera ma vorrebbe anche dire lasciare i suoi genitori, la sua casa e anche il suo amore: Riccardo. Con il Crovi le cose infatti sembrano andare di ben in meglio anche se non è sempre facile sopportare il carattere irascibile del giovane medico. Intanto Michele scopre che Silvia gli nasconde ancora qualcosa ed è determinato a scoprire di cosa si tratta. Niko ha assunto Alberto nel suo studio. Come era prevedibile, la presenza del Palladini comincia a creare disagi e a scombussolare gli equilibri sia tra i Poggi che tra i Giordano. Mariella invece mette Guido sotto torchio. È ora di pensare al futuro di Lollo!

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella indecisa sul suo futuro

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Rossella è in crisi. La ragazza deve prendere una decisione difficilissima sul suo futuro: lasciare Napoli e dare una sferzata alla sua carriera oppure rimanere a casa e dedicarsi al suo amore con Riccardo. Non è semplice scegliere la via giusta, non dopo che Ross ha finalmente trovato un altro ragazzo in grado di farle battere forte il cuore. Michele le ha consigliato di lasciare andare ogni remora e di seguire i suoi sogni, anche se questi la porteranno lontano da casa. Intanto proprio il Saviani scopre, con dolore, che Silvia gli sta nascondendo di nuovo qualcosa. La Graziani ha infatti ricevuto un messaggio da parte di Giancarlo e ne è rimasta profondamente turbata.

Pericolo Alberto! È caos a Palazzo Palladini in Un Posto al Sole Anticipazioni 24 novembre 2021

Alberto è il nuovo socio di Niko. Il Poggi ha alla fine ceduto alle richieste del Palladini e ha accettato di assumerlo nel suo studio. Una decisione necessaria visto che Niko è in grandi difficoltà, oberato com'è dal lavoro. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano però che la presenza di Alberto comincerà a dare molto fastidio sia alla famiglia Poggi che a quella dei Giordano. Gli equilibri costruiti in questi anni a Palazzo Palladini, rischieranno di vacillare. Insomma Alberto Palladini è sempre in grado di creare scompiglio nella ricca e bella dimora fronte mare.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Mariella costringe Guido a pensare al futuro

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano anche che Mariella comincerà a preoccuparsi molto per la sua famiglia. Dopo aver risolto i problemi di Speranza – almeno apparentemente – l'Altieri comincerà a pensare al futuro di suo figlio. Imporrà così a Guido di riflettere attentamente su cosa vogliono per il loro bambino e su come, nei prossimi anni, vogliano educarlo. Quali saranno i piani della vigilessa?

