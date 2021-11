Un Posto al Sole Anticipazioni 23 novembre 2021: Alberto è il nuovo socio di Niko!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 23 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Niko cede alle richieste di Alberto e lo assume nel suo studio.

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 23 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Michele è convinto che Rossella debba proseguire i suoi studi anche lontano da casa. La ragazza si trova a un bivio. Da una parte vorrebbe rimanere a Napoli, dall'altra è allettata dalla prospettiva della partenza. Silvia intanto viene contattata da Giancarlo e la Graziani potrebbe accetta di vederlo. Niko invece decide di assumere Alberto. Il Palladini diventa così il nuovo socio del giovane Poggi ma non tutti sono felici di questo inaspettato risvolto. Nunzio, palesemente ancora innamorato di Chiara, cerca di stare vicino più che può alla Petrone in un momento davvero molto difficile.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Michele sprona Rossella a migliorare il suo futuro

Rossella è molto in difficoltà. La ragazza non sa se lasciare Napoli e proseguire i suoi studi lontano dalla sua città natale oppure se rimanervi per stare accanto a Riccardo. Il Crovi ha fatto breccia nel cuore della Graziani e per lei non è certamente facile abbandonare una passione così grande e appena sbocciata. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Michele cercherà di convincerla a mettere da parte le sue remore e a partire. Il Saviani è convinto che la sua bambina debba lottare con le unghie e con i denti per migliorare il suo futuro. E se questo vorrà dire stare lontano dai suoi cari, ne varrà sicuramente la pena. Cosa deciderà di fare la bella Ross?

Alberto nuovo socio di Niko in Un Posto al Sole Anticipazioni 23 novembre 2021

Rossella sembra molto confusa e le serve tempo per decidere cosa fare con i suoi studi. Silvia invece appare decisa a rivedere Giancarlo. Dopo aver ricevuto un messaggio inaspettato da parte sua, la Graziani sembrerà molto scossa e si lascerà andare ai ricordi. Intanto Alberto raggiungerà i suoi obiettivi. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Niko, sicuro grazie all'appoggio di Susanna, cederà alle richieste del Palladini e lo assumerà come nuovo socio del suo studio. Una scelta che lascerà perplessa la famiglia Poggi, spaventata che Alberto possa commettere qualche sciocchezza e mettere in pericolo il lavoro di Niko.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Nunzio pronto a tutto per Chiara

Nunzio è tornato a Napoli per amore di Chiara. Dopo aver saputo che la Petrone ha avuto un incidente insieme a suo padre e che la situazione è molto critica, il giovane non si è fatto scrupolo di lasciare i suoi affari e correre dalla sua ex fidanzata. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Nunzio farà di tutto per riportare il sorriso sul viso della direttrice di Radio Golfo 99 e non si fermerà fino a quando non ci sarà riuscito. Ma non sarà facile: le condizioni di salute di Giancarlo continueranno a destare non poche preoccupazioni.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 22 al 26 novembre 2021

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.