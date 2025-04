Un Posto al Sole Anticipazioni 22 aprile 2025: Manuela ritrova il sorriso. Una sorpresa le cambia la vita!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 22 aprile 2025 vedremo che una sorpresa farà ritornare il sorriso a Manuela! La Cirillo sarà finalmente felice. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame della puntata della Soap di Rai3.

Qualcosa sta per cambiare per sempre per le sorelle Cirillo, soprattutto per Manuela. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 22 aprile 2025, alle ore 20.50 su Rai3, vedremo che nonostante gli sforzi di Micaela e le azioni di Serena, Manu non riuscirà a ritrovare il sorriso, ferita dall’addio a Niko. Ma una sorpresa, inaspettata, guarirà il suo cuore ferito e le farà tornare il buonumore. Che cosa succederà? Intanto Mariella si troverà a ragionare se sia giusto quello che sta facendo e farà fatica a lasciarsi alle spalle il passato. Un evento inatteso ma soprattutto un incontro, la farà riprendere e le restituirà la speranza di poter ritrovare la serenità. Renato sarà molto nervoso a causa della truffa in cui è caduto. Raffaele si metterà d’impegno per fargli ritrovare un po’ di leggerezza.

Un Posto al Sole Puntata del 22 aprile 2025: Video Riassunto

Guarda qui sotto il video riassunto della puntata di Un Posto al Sole del 22 aprile 2025 e poi leggi le anticipazioni complete dell'episodio della Soap in onda su Rai3.

Un Posto al Sole Anticipazioni 22 aprile 2025: Una sorpresa cambia la vita a Manuela

Micaela e Serena stanno facendo di tutto per far tornare il sorriso a Manuela e per farla guarire dalle ferite nel suo cuore. Ma niente e nessuno riesce a darle quella pace e quella serenità che le servirebbe in questo momento. Tutto sta però per cambiare. Sì perché una sorpresa inattesa – ma lungamente sperata – risolverà tutto. Sarà arrivato il momento di vedere Niko a Torino? Molto probabilmente sì, visto che il Poggi ha detto basta a Valeria e ha deciso di non farsi più condizionare dalla Paciello. Nella città piemontese sta per scoppiare l’amore e noi non vediamo l’ora di vedere tutto questo.

Mariella pronta alla svolta! Ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

Mariella è partita con Mimmo per un weekend in agriturismo. Per l’Altieri è la prima volta dopo tanto tempo che fa qualcosa per se stessa e la cosa la renderà piuttosto nervosa. Non sarà semplice abituarsi alle novità ma soprattutto lasciare andare il passato ma un evento inatteso le ridarà la speranza che tutto vada per il meglio. Mariella riuscirà, finalmente, a ritrovare quella serenità che per tanto tempo ha soffocato e sarà un nuovo inizio. Sarà lo stesso anche per Guido, rimasto solo a Napoli con i suoi pensieri e la sua solitudine?

Un Posto al Sole: Renato è stato truffato. Raffaele corre in suo soccorso!

Renato è stato truffato. Il Poggi è stato vittima di un gioco molto crudele, in cui è finito con tutte le scarpe. Il padre di Niko sarà molto nervoso e vivrà un momento difficile, in cui si sentirà in colpa per essere stato poco accorto. Raffaele correrà in suo soccorso e scherzerà, bonariamente, su quanto accaduto, per alleggerire la situazione. Il suo fare scanzonato e la sua leggerezza daranno un grande supporto a Renato, che non si sentirà solo neanche un minuto e riuscirà a ritrovare la speranza per il futuro.

