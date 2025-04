Un Posto al Sole Anticipazioni 21 aprile 2025: Valeria non molla la presa su Niko mentre Guido si sente escluso

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda il 21 aprile 2025 su Rai3. Nell'episodio della Soap vedremo che Niko non si lascerà più condizionare da Valeria mentre Serena partirà per Torino per aiutare Manuela.

La puntata di Un Posto al Sole che ci aspetta lunedì 21 aprile 2025, alle ore 20.50 su Rai3, sarà piena di tensione sia per Niko che per Serena, Guido e Renato. Le anticipazioni ci rivelano che i quattro, chi per un motivo chi per un altro, si troveranno a gestire una situazione complicata.

Niko dovrà frenare le insistenze di Valeria, decisa a non lasciarlo andare mentre Serena correrà a Torino preoccupata per sua sorella Manuela. Renato sarà bersaglio di uno scherzo piuttosto crudele mentre Guido affronterà con fastidio la partenza di Mariella con Mimmo. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà nell'episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 21 aprile 2025: Niko dice basta. Valeria non lo convincerà a restare

Niko ha aperto gli occhi e stavolta non si lascerà convincere da Valeria a cambiare idea. La Paciello ha dimostrato di non poter essere la donna adatta a lui e Jimmy è perfettamente d’accordo con questo. Il bambino sta soffrendo moltissimo per la partenza della madre e della zia e accusa il padre di non aver fatto quanto doveva per fermarle. L’avvocato comincerà a dare ragione a suo figlio e dopo un nuovo scontro con la sua ex compagna, sentirà che è arrivato il momento di entrare in azione e di raggiungere la felicità così a lungo attesa e rimandata. I Poggi potranno finalmente tornare a sorridere?

Nostalgia canaglia per Guido nella puntata di Un Posto al Sole

Mariella ha deciso di concedersi un weekend fuori, da sola con Mimmo. Bice l’ha spinta a pensare a se stessa e a non curarsi di quello che Guido vuole da lei. Il Del Bue si è timidamente opposto a questa decisione e ha sperato sino all’ultimo che la sua ex compagna non partisse. La vigilessa ha però compreso l’importanza di fare questo passo e vorrà godersi un tranquillo fine settimana in un agriturismo con il suo nuovo amore. A casa da solo, Guido proverà una forte nostalgia e ragionerà su quanto la sua vita è cambiata e su come in questo momento si trovi completamente abbandonato a se stesso. Sono lontani i momenti in cui lui, Mariella e Lollo erano uniti per le feste e questo lo porterà a soffrire di solitudine.

Un Posto al Sole: Serena parte per Torino

Manuela è triste e non riesce a ritrovare la serenità. La dura discussione avuta con Niko prima di partire, l’ha annientata e nemmeno l’entusiasmo di Micaela riesce a farle ritornare il sorriso. Serena, al corrente di tutto questo, deciderà di correre in suo soccorso. Lei e Filippo faranno le valigie per raggiungere le gemelle a Torino e aiutarle ad ambientarsi nella nuova città. Intanto Renato si troverà ad affrontare una bruttissima situazione. Poggi sarà vittima di uno scherzo feroce che lo metterà in seria difficoltà e lo renderà molto nervoso.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.