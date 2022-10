Un Posto al Sole Anticipazioni 21 ottobre 2022: Addio Chiara! Nunzio è distrutto

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 21 ottobre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 rivelano che Chiara e Nunzio dovranno dirsi addio. La Petrone deve lasciare Napoli per la riabilitazione ma non sarà facile separarsi dal compagno. Intanto Lia sarà alle prese con Diego.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole e vediamo cosa succederà nella puntata del 21 ottobre 2022 della Soap italiana, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20.45. Ecco le Trame dell'episodio: è arrivato il momento di partire. Chiara deve lasciare Napoli per raggiungere il centro di riabilitazione che l'ha accolta per aiutarla a superare la sua dipendenza dalle droghe. La ragazza ha fatto le valigie e mancano ormai poche ore. Per lei e Nunzio sono le ultime prima di un lungo periodo di lontananza. Per la Petrone e il Cammarota non sarà facile dirsi addio, non dopo quello che hanno passato insieme. Intanto Lia, fermata da Diego, vede ridursi drasticamente le sue possibilità di indagare sulla stanza segreta trovata da Mastro Peppe. Il Giordano sta diventando un problema per lei. Intanto Jimmy e Bianca, scoperto delle novità trovate nel seminterrato, saranno pronti a indagare. Diventeranno dei piccoli investigatori.

Addio Chiara: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la Puntata del 21 ottobre 2022

Chiara e Nunzio devono dirsi addio. Come abbiamo visto nelle puntate scorse di Upas, la Petrone deve lasciare Napoli per raggiungere un centro di riabilitazione, che l'aiuterà a liberarsi della sua dipendenza dalle droghe. La ragazza è determinata a cambiare vita ma questo significa doversi allontanare dalla città e dal suo fidanzato. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata del 21 ottobre 2022, i due dovranno salutarsi. Non sarà un momento facile, visto i tanti mesi che li aspettano senza potersi vedere. Ma i ragazzi si prometteranno che una volta risolti tutti i problemi, la loro relazione riprenderà più forte. Del resto Nunzio è determinato a sposare Chiara e le ha fatto la proposta pochi giorni prima della sua partenza. Ma riusciranno a coronare il loro sogno d'amore o il destino sarà beffardo?

Anticipazioni Un Posto al Sole Puntata del 21 ottobre 2022: Lia in difficoltà

Lia vuole indagare sulla stanza nascosta trovata da Mastro Peppe. La ragazza è sicura che questa scoperta l'aiuterà a fare luce sul mistero che l'ha portata a Palazzo Palladini. Peccato però che quando stava per intrufolarsi nel seminterrato, Diego l'abbia scoperta. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata di Upas del 21 ottobre 2022, la Longhi dovrà cercare un modo per liberarsi della presenza del Giordano. Il ragazzo, interessato a lei, le sta impedendo di agire come desidera e questo comincerà a infastidirla. Sarà quindi costretta a troncare ogni rapporto con lui e ad allontanarlo con le cattive, ferendo così i suoi sentimenti?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Bianca e Jimmy piccoli investigatori

Il ritrovamento della stanza nascosta ha attratto tutti gli abitanti di Palazzo Palladini e ne ha scatenato la fantasia. A essere entusiasti di questo grande mistero saranno soprattutto Jimmy e Bianca. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che, nell'episodio del 21 ottobre 2022, i due bambini si trasformeranno in piccoli investigatori. Niente sfuggirà alla loro lente di ingrandimento!

