Un Posto al Sole Anticipazioni 2 novembre 2023: Roberto è certo che Lara abbia avvelenato Tommy. La vendetta è in arrivo!

Le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole, in onda alle ore 20.50 su Rai3 il 2 novembre 2023, ci rivelano che Roberto avrà la conferma che Lara ha avvelenato Tommaso. Ferri scoprirà che i dubbi del pediatra Correale sono più che giusti e che il piccolo Tommy è stato vittima di un gioco subdolo e senza scrupoli. Ora Marina potrebbe avere campo libero per vendicarsi della sua nemica e disfarsi di lei una volta per tutte. Intanto Damiano continuerà a tentare di ottenere informazioni sul clan Sabbiese mentre Eduardo vorrà mettere alla prova l’effettiva fedeltà del suo “amico”. Mariella scoprirà qualcosa che la riporterà in lite contro le gemelle. Ma stavolta di cosa si tratterà?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto e Marina pronti alla vendetta

Lara ha le ore contate e si avvicina sempre più il momento in cui dovrà rendere conto a Marina e Roberto di quello che ha fatto. A sbloccare la situazione è stato il dottor Correale, il pediatra di Tommy, che è riuscito a parlare con Ferri e a rivelargli i suoi sospetti. Roberto ha avuto così conferma che la Martinelli ha avvelenato Tommy e che, per colpa sua, il bambino è stato affetto da quelle febbri altissime e inspiegabili. Il manager capirà che Lara ha giocato un gioco sporco per averlo vicino e allontanarlo da Marina. Lui e la Giordano saranno pronti a vendicarsi e Marina potrà finalmente riproporre la sua idea e avere l’occasione per liberarsi della sua rivale una volta per tutte.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Damiano sorvegliato speciale

Damiano continua la sua missione come infiltrato nel clan di Sabbiese. Il ragazzo spera di ottenere delle informazioni importanti sul gruppo criminale gestito dal suo amico di infanzia ma sta correndo un grosso pericolo. Sì perché sia Tony che lo stesso Eduardo, lo stanno tenendo d’occhio e presto metteranno alla prova la sua fedeltà. La situazione potrebbe sfuggire di mano al Renda e diventare potenzialmente mortale, per qualcuno… persino per Viola.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella e le gemelle Cirillo di nuovo in lite

Sono mesi che Mariella e le gemelle Cirillo hanno sotterrato l’ascia di guerra ma nei prossimi episodi di Un Posto al Sole, le tre si troveranno di nuovo l’una contro l’altra. L’Altieri scoprirà qualcosa che la farà infuriare e che scatenerà di nuovo la sua ira contro le due ragazze. Ma chi sarà coinvolto stavolta? Si tratterà di Samuel o di Costabile, entrambi legati a Mariella e pure a Manuela e Micaela?

