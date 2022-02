Un Posto al Sole Anticipazioni 1 marzo 2022: Jimmy faccia a faccia con Micaela!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 1 marzo 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 vedremo che Jimmy, dopo anni di lontananza, si troverà di nuovo faccia a faccia con sua madre.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 1° marzo 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Niko rivede dopo tanti anni Manuela mentre Micaela si avvicina a Jimmy. La Cirillo cerca inaspettatamente di ricucire il rapporto con suo figlio. Perché ora? Intanto Rossella è ancora in crisi e si confida con Silvia, a cui rivela di avere molta paura della competizione con una donna molto bella e di successo. Cerri invece combina un altro pasticcio con Sarti ma stavolta mette nei guai Guido e Mariella. I coniugi Del Bue dovranno risolvere al più presto questa situazione.

Jimmy faccia a faccia con sua madre in Un Posto al Sole Anticipazioni 1° marzo 2022

A casa Sartori è caos. Il ritorno di Manuela e Micaela ha sconvolto Serena e Filippo. Come era prevedibile anche Niko, Susanna e il piccolo Jimmy sono rimasti a bocca aperta. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Poggi si troverà faccia a faccia con la sua ex fidanzata. L'incontro con Manuela potrebbe riservare diverse sorprese, dopo tanti anni di lontananza. E anche per Jimmy le cose potrebbero essere molto scoppiettanti. Micaela, sua madre, sembrerà interessarsi a lui, come mai fatto prima. Perché ora? Perché le gemelle sono tornate a Napoli?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella chiede aiuto a Silvia

Rossella è sempre più in crisi. L'arrivo di Virginia a Napoli e la sua presenza al San Filippo sta causando diversi guai sia a lei che a Riccardo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Ross e il Crovi, stremati, finiranno per avere un nuovo e duro scontro. La Graziani avrà bisogno di una spalla su cui piangere. La troverà in Silvia. Nonostante il loro rapporto, non ancora del tutto ricucito, Rossella si confiderà con sua madre. Le rivelerà di essere molto preoccupata per la presenza di una donna bella e con una grande carriera, come Virginia. Riuscirà a superare questo suo complesso di inferiorità o finirà per soccombere davanti all'ombra della sua rivale?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Cerri incastra Guido e Mariella

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che i guai di Cerri non finiranno molto presto. Il vigile ne sta combinando una dietro l'altra e si sta mettendo nei guai con Sarti. Nella puntata di Upas dell'1 marzo 2022 lo vedremo di nuovo alle prese con uno dei suoi attacchi di gelosia. Stavolta però finirà per incastrare Guido e Mariella. I due, con le spalle al muro, dovranno trovare il modo di risolvere questa situazione il prima possibile. I coniugi Del Bue rischiano di farsi trascinare in una faccenda molto più grande di loro e molto intricata.

