Un Posto al Sole Anticipazioni 17 febbraio 2023: Clara è in pericolo? Un misterioso nuovo personaggio le si avvicina

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 17 febbraio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Clara verrà avvicinata da un losco figuro e Alberto, dopo averla protetta, indagherà sul suo conto.

Nella puntata di Un Posto al Sole del 17 febbraio 2023, in onda su Rai3 alle ore 20.50, vedremo Alberto fuori di sé dalla rabbia. Il Palladini è sbiancato dopo aver saputo del ritorno di Clara nel suo quartiere d'origine. Le paure dell'avvocato si realizzeranno tutte, visto che la Curcio, appena arrivata, verrà avvicinata da un uomo misterioso e potenzialmente pericoloso. Alberto interverrà immediatamente per fermarlo e una volta tornato a casa comincerà a indagare sul suo conto. Ma chi sarà questo nuovo personaggio, che risponde al nome di Eduardo Sabbiese?

Clara è in pericolo: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 17 febbraio 2023

Clara sarà destinata a vivere dei momenti di grande pericolo. La Curcio ha dovuto rispondere a una richiesta, che l'ha riportata nel suo quartiere d'origine, da cui era scappata e da cui avrebbe dovuto tenersi lontano, almeno secondo Alberto. Il Palladini, sin da subito, era stato chiaro. La sua compagna doveva tenersi lontano da certi luoghi, anche se in questi è cresciuta. Purtroppo però le necessità porteranno la ragazza a dover infrangere le sue promesse e purtroppo per lei, finirà per correre un grave pericolo. Un misterioso individuo l'avvicinerà appena farà capolino a casa sua.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Un misterioso individuo si avvicina a Clara

Clara arriverà nel suo quartiere cercando di fare il più in fretta possibile. La ragazza sa quanto Alberto sia contrario a questa storia e non vuole in alcun modo infastidirlo e renderlo più nervoso di quanto già è. Ma per lei sarà subito chiaro che la scelta di tornare, non sia stata proprio una buona idea. Qualcosa infatti andrà storto ma per sua fortuna, un misterioso individuo le si avvicinerà per difenderla. L'uomo, che risponderà al nome di Eduardo Sabbiese, l'aiuterà a uscire dal momento di pericolo ma il Palladini non ne sarà per nulla contento. Si metterà in mezzo e riporterà la situazione sotto il suo controllo. Intanto Viola continuerà a sentirsi in colpa e a domandarsi se davvero con la sua testimonianza, ha agevolato Valsano.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto indaga su Eduardo Sabbiese

Il misterioso individuo incontrato da Clara, metterà in allarme Alberto. Il Palladini non perderà tempo e deciderà di intervenire immediatamente per capire chi sia questo Eduardo Sabbiese, che si è avvicinato in modo "prepotente" alla sua fidanzata. L'avvocato tirerà fuori tutte le sue abilità per capire chi sia e indagherà senza sosta. Non gli sfuggirà nulla.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 13 al 17 febbraio 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.