Un Posto al Sole Anticipazioni 16 maggio 2024: Grandi notizie per Nunzio. Diana è salva!

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 16 maggio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Nunzio potrà finalmente riabbracciare Diana, che aprirà gli occhi. Roberto sarà invece pronto a fermare Ida e Diego.

La puntata di Un Posto al Sole che vedremo su Rai3 il 16 maggio 2024, alle ore 20.50, sarà ricca di colpi di scena. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano infatti che Eugenio stupirà Viola con un gesto che finirà per ravvicinare i due. Purtroppo però la loro ritrovata serenità, desiderata da tempo, potrebbe essere presto guastata. Nunzio invece riceverà grandi notizie dall’ospedale. Diana si sveglierà dopo lunghi giorni di coma. Rossella vorrà un chiarimento con Riccardo, consapevole di averlo ferito mentre Roberto sarà pronto a mettere i bastoni tra le ruote a Ida e Diego, disposti a tutto pur di riavere Tommaso. Michele e Filippo avranno invece un incontro molto toccante con un genitore che ha vissuto sulla sua pelle il pericolo dei social media sulla vita dei ragazzi.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Eugenio e Viola ritrovano la serenità

Grazie anche all’intervento di Eugenio, la talpa è stata stanata e le indagini su Torrente stanno procedendo molto più velocemente. Nicotera ha deciso di dare personalmente una mano a Damiano ma anche a Nunzio, grazie alla mediazione di Viola, che lo ha spinto a scendere in campo. La decisione del magistrato di non tirarsi indietro e di impegnarsi, unita a un gesto inaspettato verso la Bruni, finirà per riavvicinare i genitori di Antonio e a ricreare un clima di distensione e di serenità, cercato da tempo. Viola ed Eugenio sotterreranno totalmente l’ascia di guerra e riusciranno, insieme a Damiano, a diventare una famiglia allargata? Purtroppo anche stavolta ci saranno nuvole all'orizzonte...

Un Posto al Sole Anticipazioni: Diana si sveglia

Per Nunzio è un momento molto delicato. Non solo Rossella ha confessato di essere innamorata di lui ma grandi novità stanno per arrivare nella sua vita. Dopo essere uscita dal coma farmacologico, Diana riaprirà gli occhi, per la gioia del Cammarota, che farà di tutto per starle accanto e per vegliare su di lei. Ross invece cercherà un confronto con Riccardo, dopo la dura sfuriata avvenuta tra lui e lo chef. Michele e Filippo raccoglieranno, con grande trasporto, la testimonianza di un genitore che, in radio, racconterà di aver vissuto sulla propria pelle il pericolo dei social media sui giovani. Per il Sartori sarà un colpo molto duro: Irene avrebbe potuto vivere un vero e proprio inferno e lui e Serena con lei.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto pronto a distruggere Ida e Diego

Ida è pronta a tutto per riprendersi Tommaso. La ragazza ha deciso di ricorrere alle vie legali, proprio quelle stesse che aveva escluse da principio, per paura di perdere tutto. Ora che il patto con i Ferri non funziona più e le cose stanno diventando sempre più pesanti e fastidiose – soprattutto dopo la parentesi del viaggio con Alice – la bionda ha scelto di non avere più paura e di passare all’azione. Al suo fianco ci sarà sempre Diego, il suo amorevole angelo custode. Roberto non gradirà per nulla questo guizzo di coraggio e si impegnerà, con i suoi metodi, a fermare i due ragazzi. Stavolta le sue azioni potrebbero essere molto ma molto pericolose.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.