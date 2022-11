Un Posto al Sole Anticipazioni 15 novembre 2022: Tra Silvia e Michele è di nuovo passione?

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 15 novembre 2022, in onda alle 20.50 su Rai3. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap italiana che ci fa compagnia dal lunedì al venerdì: Micaela è determinata a trasferirsi a Palazzo Palladini e cerca di convincere Alberto ad affittarle il suo appartamento. Nessuno però a Palazzo sembra essere così tanto contento di averla come inquilina. Intanto tra Silvia e Michele le cose vanno sempre meglio e i due trovano molto piacere a discutere e confrontarsi sulle piccole cose quotidiane, su cui da tempo non riuscivano a parlare. Mariella è felicissima per quello che sta succedendo e pensa che tra i suoi amici possa esserci un ritorno di fiamma.

Anticipazioni Un Posto al Sole Puntata 15 novembre 2022: Micaela vuole trasferirsi a Palazzo Palladini

Niko è in pericolo. Micaela ha trovato una soluzione per risolvere i suoi problemi con Niko. La ragazza ha pensato di trasferirsi a Palazzo Palladini e di sfruttare lo stop dei lavori nel seminterrato. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che, nella puntata del 15 novembre 2022, la Cirillo chiederà al Palladini di affittarle il suo appartamento, nella speranza non solo di stare vicino a Jimmy ma anche di ricucire i rapporti con sua sorella Manuela. La sua decisione però non sembrerà piacere a tutti gli inquilini del palazzo.

Silvia e Michele di nuovo vicini: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 15 novembre 2022

Un inaspettato incontro tra le vie di Napoli ha dato a Silvia e Michele l'occasione di parlare. Felici di passeggiare per San Gregorio Armeno, i due sembrano essersi ritrovati. Nella puntata del 15 novembre 2022, li vedremo recuperare la gioia e il piacere di confrontarsi sulle piccole cose di cui – da tempo – non riuscivano neanche a parlare. Che sia il preludio di un ritorno di fiamma in piena regola?

Un Posto al Sole Anticipazioni 15 novembre 2022: Mariella spera che Silvia e Michele tornino insieme

Il feeling ricreatosi tra Michele e Silvia, piacerà moltissimo a Mariella. L'Altieri non ha mai sostenuto la scelta dell'amica di separarsi dal marito o meglio avrebbe voluto che tra la Graziani e il compagno le cose si sistemassero. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che, la rinnovata sintonia tra i due futuri ex coniugi, farà battere il cuore della poliziotta, che si troverà a sperare che tra loro torni l'amore.

