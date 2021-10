Un Posto al Sole Anticipazioni 7 ottobre 2021: Viviana rovina i piani di Serena. Tutto da rifare con Filippo!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 7 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Viviana torna a scombussolare la vita di Serena e Filippo.

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 7 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, il matrimonio di Silvia e Michele sembra arrivato al capolinea. Il Saviani è infatti convinto che sua moglie lo tradisca e intende verificare, al più presto, i suoi sospetti. Nonostante tutto, Silvia continua a frequentare Giancarlo ma a causa sua trascorrerà una serata orribile che potrebbe farle cambiare idea sul ragazzo. Intanto Serena sembra aver fatto colpo su Filippo ma prima che possa cantare vittoria, Viviana torna da Tenerife e scombina di nuovo tutto. Rossella cerca di dare il massimo sul suo lavoro ma la presenza di Riccardo Crovi al suo fianco, la mette a dura prova.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Silvia in difficoltà

La crisi matrimoniale tra Silvia e Michele è ormai diventata insostenibile. Il Saviani ha finalmente capito che in sua moglie qualcosa non va e ha cominciato a sospettare – a ragione – che lo stia tradendo. Michele non ha ancora prove certe ma il comportamento ambiguo della Graziani lascia poco all'immaginazione. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che, nonostante i sospetti dello speaker si stiano facendo più pesanti e pressanti, Silvia continuerà a frequentare Giancarlo. Ma uno dei loro incontri non andrà per nulla bene. Per colpa del suo amante, la direttrice de Il Vulcano passerà una serata orribile. Dopo questa esperienza prenderà coscienza che il suo affezionato cliente non è l'uomo che fa per lei? Sarà la miccia che le permetterà di tornare indietro sui suoi passi?

Viviana rovina i piani di Serena. Tutto da rifare con Filippo in Un Posto al Sole Anticipazioni 7 ottobre 2021

Serena ha tentato l'impossibile per riconquistare Filippo. La Cirillo ha ricreato tutti i momenti che hanno permesso che loro due si innamorassero, nella speranza che suo marito finalmente di ricordasse di lei o almeno si innamorasse di nuovo di lei. E pare esserci in parte riuscita. Il Sartori ha infatti gradito la sorpresa e sembra che nel suo cuore si stia riaccendendo la fiamma dell'amore. Ma altri ostacoli sono dietro l'angolo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che proprio quanto le cose sembravano finalmente volgere al meglio, Viviana farà di nuovo capolino nelle loro vite. La Carlino scombinerà le carte in tavola, decisa a non mollare la presa su Filippo. Serena dovrà inventarsi qualcos'altro per non perdere il vantaggio acquisito con grande fatica, in assenza della skipper.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella messa a dura prova

La serata di bagordi è costata cara a Rossella. La ragazza ha scoperto che il giovane con cui ha scambiato degli appassionati baci, è il suo tutor per la scuola di specializzazione. È una situazione piuttosto imbarazzante ma Ross è determinata a far andare bene le cose e a concentrarsi anima e corpo sul suo lavoro. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la Graziani cercherà di svolgere le sue mansioni nel modo più impeccabile possibile ma la presenza di Riccardo continuerà a non lasciarla tranquilla. Il Corvi la sta mettendo a dura prova!

