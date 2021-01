Un Posto al Sole Anticipazioni 13 gennaio 2021: Filippo e Leonardo sotto Sequestro...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 13 gennaio 2021. Nelle Trame dell’episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Serena in ansia per Filippo e Leonardo, catturati e imprigionati da due malviventi. Mentre il Cerruti è divertito dalla gelosia di Sarti, Vittorio comprende di aver censurato la grande creatività di Alex e Renato fa una proposta a Niko, per liberarlo dai gravosi impegni lavorativi che occupano le sue giornate.

Leonardo e Filippo in trappola nella Puntata di Un Posto al Sole del 13 gennaio 2021

Le rivelazioni di Leonardo sulla morte di Tommaso hanno fatto cambiare atteggiamento a Filippo. Il Sartori, piuttosto diffidente nei confronti dell’uomo che gli ha creato non pochi problemi, sembra ora volerlo aiutare a tutti i costi. I due, tuttavia, finiscono in mano di due pericolosi criminali che li sequestrano facendo perdere le loro tracce. Dal momento che Filippo e Leonardo sono spariti nel nulla da diverse ore, Serena inizia ad essere in ansia per la sorte del marito.

Anticipazioni Un Posto al Sole: l’amara conclusione di Vittorio

Vittorio è stato molto concentrato su sé stesso negli ultimi tempi, convinto di poter sfondare come deejay. A causa delle aspirazioni e dell'atteggiamento egoista del suo fidanzato, Alex si è vista costretta a rinunciare ad una proposta molto allettante che le avrebbe permesso di studiare e lavorare a Madrid. Mentre Alex inizia a provare rimorso per la sua scelta, Vittorio torna sui suoi passi e si accorge, forse per la prima volta, del grande talento artistico della sua fidanzata. Il ragazzo riuscirà a correre ai ripari oppure il so narcisismo porterà alla rottura definitiva?

Un Posto al Sole Anticipazioni: la proposta di Renato

Sebbene la convivenza con Vittorio abbia creato qualche problema, il Cerruti è molto soddisfatto della gelosia dimostrata da Sarti. Nel frattempo, Niko è oberato di lavoro e cerca di fare il suo meglio nella gestione dello Studio. Per aiutare il giovane, Renato farà una proposta inaspettata che potrebbe portare ad una brutta reazione da parte di Niko…

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.