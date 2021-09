Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 10 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Susanna non si è ancora svegliata e le sue condizioni di salute non sembrano destinate a migliorare. Niko, molto preoccupato per la ragazza, deve trovare il coraggio di rivelare a Jimmy cosa è successo alla sua amata Picardi. Intanto Filippo e Viviana hanno cominciato a lavorare a stretto contatto. Questo mettere Serena in una scomoda posizione. La Cirillo non riesce proprio a gestire la presenza – ingombrante – della Carlino. Decide quindi di chiedere aiuto a Marina, forse l'unica – in questo momento – a poterle dare una mano.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Niko rivela a Jimmy cosa è successo a Susanna

Susanna è stata vittima di un'aggressione e ormai sono giorni che non si fa altro che attendere che la ragazza si svegli dal coma in cui è caduta. Purtroppo però le sue condizioni non accennano a migliorare e tutti temono per la sua vita. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Niko – sconvolto da quanto accaduto – dovrà recuperare la lucidità necessaria per raccontare quanto accaduto a suo figlio. Jimmy è molto affezionato alla Picardi e sicuramente non prenderà molto bene la faccenda. Il piccolo ha già sofferto molto per la separazione di suo padre dalla sua compagna, proprio quando finalmente sperava di aver trovato una nuova mamma. Riuscirà il Poggi a raccontargli tutto e a calmarlo?

Serena chiede aiuto a Marina in Un Posto al Sole Anticipazioni 10 settembre 2021

Il ritorno a casa di Serena e Irene è stato amaro. Mamma e figlia hanno scoperto che Filippo non solo non le ha raggiunte ma ha assunto una donna in azienda. E che donna! La Cirillo si trovata faccia a faccia con una verità sconvolgente. Si tratta infatti di Viviana Carlino, la persona con cui il Sartori ha avuto una fugace relazione. Per Serena è un vero colpo al cuore e vedere suo marito lavorare a stretto contatto con la Carlino, non le piace per nulla. Anzi le crea una forte ansia, difficile da dissipare. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che, disperata, cercherà l'aiuto di Marina. Potrà la Giordano darle una mano in questa situazione? Le darà qualche consiglio su cosa fare ma soprattutto, le due donne si alleeranno?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Giallo a Palazzo Palladini

Intanto continuano le indagini sull'aggressione di Susanna. Renato ha raccontato di aver incontrato la Picardi la sera in cui è successo il fattaccio e purtroppo questo particolare sembra attirare l'attenzione su di lui. Emergono infatti i dissapori tra il Poggi e la ragazza, colpevole di aver tradito suo figlio. La situazione si fa molto scottante e sembra che per Renato e la sua famiglia i guai siano solo all'inizio. Susanna riuscirà a svegliarsi e a raccontare come sono andati davvero i fatti oppure i sospetti continueranno a girare intorno a Palazzo Palladini? Le Anticipazioni di Un Posto al Sole purtroppo non ci danno ancora indizi in merito.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.