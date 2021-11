Un Posto al Sole Anticipazioni 1° dicembre 2021: Un'oscura "presenza" minaccia Roberto e Lara!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole dell'1 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, una presenza inquietante comincia a pedinare Lara e Roberto. Chi sarà?

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata dell'1dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, tra Marina e Fabrizio le cose sembrano essere migliorate. La Giordano deve però tenere gli occhi aperti e supportare ancora una volta il marito. La manager cercherà in ogni modo di evitare che il Rosato perda nuovamente il controllo davanti a una nuovo problema emerso al pastificio. Roberto e Lara invece dovranno fare i conti con un'oscura presenza che comincerà a ronzare loro intorno. Chi è che li sta pedinando? Rossella deve ancora fare i conti con le scelte per il suo futuro. La ragazza non sa ancora cosa fare ma un'emergenza ospedaliera la porterà ad aprire gli occhi. Vittorio intanto ha deciso di accantonare ogni remora con Speranza ma il giovane si troverà a scegliere se continuare ad assecondare le fantasie romantiche dell'Altieri o riportarla con i piedi per terra.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Nuovi guai all'orizzonte per Marina

Il matrimonio tra Marina e Fabrizio sembra salvo. I due stanno ritrovando – piano, piano – la loro alchimia anche se non è facile tornare alla vita di prima. La Giordano ha sempre paura che il suo amato consorte possa perdere nuovamente il controllo e deve tenere gli occhi aperti. E dovrà farlo soprattutto – come ci rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole – quando un nuovo problema rischierà di mettere di nuovo in pericolo la produzione del pastificio. Marina sarà quindi costretta a tenere sott'occhio i comportamenti del marito e a non fargli perdere – in nessun momento – la calma.

Roberto e Lara minacciati da un'oscura presenza in Un Posto al Sole 1° dicembre 2021

Il rinnovato equilibrio a casa Rosato non piace per nulla a Roberto. Il Ferri continua a mantenere un atteggiamento molto ambiguo nei confronti di Lara, nonostante la donna abbia voluto delle risposte sui sentimenti che lui prova per lei. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano però che i due saranno distratti da un nuovo e inquietante fatto, che sconvolgerà le loro vite. Qualcuno comincerà a pedinarli! Roberto e la Martinelli dovranno guardarsi le spalle da questa oscura presenza che sembra voglia minacciarli e dovranno scoprire – prima che sia tardi – di chi si tratta.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Vittorio in panne. Cosa fare con Speranza?

Vittorio è senza freni! Il ragazzo ha deciso di non lasciarsi spaventare da Espedito e – abbandonata ogni remora – ha cominciato ad aprirsi con Speranza. Ma le cose non saranno rose e fiori. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Del Bue dovrà prendere un'altra decisione molto importante: dare retta i sogni romantici dell'Altieri oppure riportarla con i piedi per terra, smettendo di assecondare i suoi “capricci”? Intanto Rossella dovrà fare i conti con una nuova emergenza ospedaliera che la costringerà a riflettere profondamente sul suo futuro.

