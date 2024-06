Un Passo dal Cielo Anticipazioni 19 giugno 2024, Repliche: Chiara e Giorgio di nuovo insieme

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata di Un Passo dal Cielo, in onda – in replica – il 19 giugno 2024. Le Anticipazioni e le Trame degli episodi della Fiction di Rai1 ci rivelano che Giorgio riuscirà a riconquistare Chiara mentre Vincenzo sarà sconvolto da una novità nella vita di Silvia.

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Passo dal Cielo in onda su Rai1 – in replica – il 19 giugno 2024, alle ore 14.05. Le Anticipazioni della Fiction, che ha preso il posto de Il Paradiso delle Signore, ci rivelano che Pietro farà luce sulla misteriosa ragazza con lo stesso tatuaggio di Anya mentre Vincenzo e Silvia si riavvicineranno, sino a quando la veterinaria non scoprirà una grossa novità che cambierà per sempre la sua vita. Intanto Giorgio riuscirà a convincere Chiara del suo amore e le starà vicino dopo che la ragazza avrà la certezza di non poter più recuperare la vista.

Un Passo dal Cielo: la seconda stagione è in onda, in replica, nei pomeriggi di Rai1

Per l’estate 2024, Rai1 ha previsto dei cambiamenti nel palinsesto. Il Paradiso delle Signore è stato sostituito dalle Fiction e non, come da due anni a questa parte, da Sei Sorelle. A farci compagnia sino a fine agosto 2024 sarà Un Passo dal Cielo, in replica con le prime stagione, poi arriverà Che Dio ci Aiuti. Attualmente sono in onda le puntate della seconda stagione delle avventure di Pietro Thiene, interpretato da Terence Hill ma alla fine di questa settimana saluteremo la terza stagione, che dovrebbe accompagnarci sino ai primi di luglio 2024.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: Vite Sospese

Gli sponsor di Mattia Werner, un arrampicatore, organizzano una grande conferenza per promuovere le nuove fatiche del loro protetto. Alla conferenza scoppia il caos quando si presenta Fabio Badia, che accusa Mattia di avergli rovinato la carriera e la vita. La mattina dopo, Werner viene trovato morto e i sospetti ricadono tutti su Fabio, che purtroppo non ricorda nulla della sera precedente, a causa del massiccio uso di antidolorifici di cui è ormai dipendente. A peggiorare la sua posizione ci si mette la scoperta che la fidanzata di Badia è stata l’amante di Fabio. Pietro è certo che Fabio sia innocente e, scavando a fondo, scopre le registrazioni video del suo incidente. Guardando le immagini capisce cos’è davvero successo e chi ha veramente ucciso Mattia. Pietro è ancora stordito dalle scoperte inquietanti fatte qualche sera prima. Thiene ritrova per caso la ragazza con il tatuaggio uguale a quello di Anya ma non riesce a parlarle. La segue però fino a un albergo, da cui lei e il suo accompagnatore, riescono a fuggire, lasciando un solo indizio: una fiche di un casinò.

Vincenzo non sa come comportarsi con Silvia e Astrid, ormai innamorata di lui. Le cose precipitano quando Nappi si presenta al matrimonio di Franz con la cugina di Hubert e trova Silvia in compagnia di Tobias. Giorgio cerca di riconquistare Chiara e di metterla in guardia da Marco, che lui dice di aver visto con un’altra. La Scotton non vuole credergli ma finisce per doverlo chiamare in suo soccorso, quando l’aspirante ristoratore si fa troppo pressante e l’abbandona nel bosco, dopo essere stato rifiutato.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo: La Fuga

Pietro si imbatte in un vecchio autobus abbandonato nel bosco, al cui interno trova un cadavere. Si scopre subito che si tratta di Gabriel Zanei e che il ragazzo, che lavorava nella fattoria della ricca famiglia Zorzi, è scomparso da mesi. Vincenzo scopre che si vocifera che Teresa Zorzi abbia avuto una relazione con il ragazzo e, indagando più a fondo, viene a conoscenza del fatto che Paolo, il marito di Teresa, possiede una pistola dello stesso calibro di quella con cui è stato ucciso Gabriel. A rendere il quadro ancora più inquietante sono i movimenti della carta di credito di Zorzi, che attestano una spesa di circa 10.000 euro, esattamente la cifra ritrovata in una busta accanto al corpo della vittima. Pietro è convinto che Paolo non sia l’assassino e riesce a capire che la transizione è stata fatta da Alessia, la figlia di Paolo e Teresa, che ha acquistato il cavallo di Gabriel. La vicenda del giovane stalliere è però legata a un altro losco giro. Pietro scopre che il caso di cui si sta occupando la polizia, è correlato sia alla misteriosa ragazza con il tatuaggio uguale ad Anya sia ad Anya stessa. Per accertarsi di quello che è successo, il forestale decide di raggiungere il casinò austriaco a cui appartiene la fiche trovata nell’albergo e in cui scova quello che cerca. Intanto Chiara, scoperto il vero volto di Marco, si allontana da lui e comincia a pensare di non poter avere una storia d’amore normale, a causa della sua cecità. Dopo aver cercato, invano, di avere buone notizie da parte di un oculista, la ragazza si convince di non avere più alcuna chance. Giorgio però fa di tutto per farle capire che non è tutto perduto e che lei può sempre contare sul suo amore. I due ragazzi si riavvicinano così come succede tra Vincenzo e Silvia, sino a quando lei non scopre di essere incinta.

Un Passo dal Cielo va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.