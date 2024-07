Un Passo dal Cielo Anticipazioni 2 luglio 2024, Repliche: Natasha vuole rapire Eugenij!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Passo dal Cielo in onda, in replica, su Rai1 il 2 luglio 2024, Natasha pensa di rapire suo figlio mentre Eva e Rico potrebbero presto risposarsi. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame degli episodi della Fiction.

Un nuovo appuntamento con Un Passo dal Cielo ci aspetta il 2 luglio 2024. Nelle puntate in onda su Rai1 a partire dalle ore 14.05, Natasha è pronta a rischiare per riavere suo figlio mentre Eva affronta sua madre. Chiara e Karl si baciano un'altra volta e per Giorgio sembra non esserci più speranza. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame complete degli episodi intitolati Aliloke e Il Castello Monguelfo.

Un Passo dal Cielo: la Fiction in onda per tutto luglio 2024

Un Passo dal Cielo ha sostituito Il Paradiso delle Signore per l’estate 2024. Diversamente da quanto accaduto le scorse estati, quest’anno le avventure del grande magazzino milanese non sono state seguite da quelle delle sorelle Silva ma a farci compagnia nei pomeriggi di Rai1 è arrivata la Fiction con Terence Hill e Daniele Liotti, che sarà trasmessa per tutto luglio e continuerà sino ad agosto inoltrato, quando arriveranno le repliche di Che Dio Ci Aiuti.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo: Aliloke

Pietro riceve la chiamata degli eremiti di Aliloke. La comunità ha bisogno del suo aiuto per trovare un ragazzo scomparso all’improvviso. Thiene e i suoi accorrono immediatamente e grazie alla grande conoscenza che Pietro ha del posto e degli usi della gente, le indagini partono subito. A San Candido si celebra una festa paesana e in molti sono vestiti con abiti country. Vincenzo non è molto felice, soprattutto perché ci sono molte gare in cui i partecipanti devono dimostrare la loro mascolinità. Nappi trova però il coraggio di farsi avanti, convinto di poter dimostrare a Eva di essere forte e più mascolino di Rico. Dopo il loro bacio, Chiara e Karl si avvicinano ancora di più e partecipano insieme al Countryfest. Anche Giorgio decide di andarci, convinto da Manuela e pronto a scatenare la gelosia di Chiara. Purtroppo però il piano non va come previsto. Chiara e Karl, proprio quando il ragazzo arriva, si baciano di nuovo. La serata va male pure a Vincenzo mentre tra Tommaso e Natasha le cose proseguono a gonfie vele.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: Il Castello di Monguelfo

Il proprietario del castello di Monguelfo viene trovato morto nel cortile e sembra essere caduto, accidentalmente, dalla torre. Le indagini cominciano subito e la polizia scopre che intorno all’antica dimora aleggia un’inquietante maledizione. Pietro e Vincenzo sono costretti a scavare nel passato per scoprire la verità su quanto accaduto. Natasha scopre che Tommaso non le ha rivelato un dettaglio molto importante su suo figlio e se la prende con lui. I due ragazzi, che si sono dichiarati amore, finiscono per allontanarsi. Natasha, decisa a trovare il suo bambino, è pronta a rischiare. Dopo essersi tinta i capelli di nero e averli tagliati, pensa di presentarsi dalla famiglia affidataria di Eugenij e rapirlo.

A San Candido è scoppiato l’amore ma non per Vincenzo e Giorgio. Eppure qualcosa potrebbe presto cambiare. Sì perché l’arrivo della madre di Eva, Elisabetta, causa molti guai. La donna si dimostra essere molto snob e si scopre che tormenta la figlia, sin da piccola, imponendole di mangiare e comportarsi come una modella. La donna vede in Manuela una nuova potenziale “vittima” dei suoi modi. La sorella di Vincenzo si lascia convincere a seguire questa carriera e vorrebbe abbandonare gli studi. Eva interviene quando scopre che Manuela comincia a soffrire di alcuni disturbi alimentari e stavolta affronta sua madre a muso duro.

Un Passo dal Cielo va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.