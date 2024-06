Un Passo dal Cielo Anticipazioni 25 giugno 2024, Repliche: Chiara bacia Karl mentre una lettera fa spaventare Tommaso

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Passo dal Cielo in onda su Rai1 – in replica - il 25 giugno 2024, Chiara sarà a Roma con Karl e tra loro scatterà un bacio. Intanto Tommaso riceverà una lettera che gli impedirà di andare a cena da Natasha. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della Fiction che sostituisce Il Paradiso delle Signore per l’estate 2024.

Il nuovo appuntamento con le repliche di Un Passo dal Cielo ci aspetta il 26 giugno 2024 alle ore 14.05. Le Anticipazioni della puntata della Fiction ci rivelano che Pietro aiuterà la polizia a risolvere il caso di un uomo accusato di essere un predatore sessuale e quello di un uomo ucciso nel bosco. Eva farà dannare Vincenzo mentre Tommaso finirà per allontanarsi da Natasha dopo aver ricevuto una strana lettera. Chiara partirà per Roma con il suo capo e tra loro ci sarà un bacio.

Un Passo dal Cielo: continuano le repliche della terza stagione della Fiction

Le repliche della terza stagione di Un Passo dal Cielo, cominciate venerdì 21 giugno 2024, continueranno a farci compagnia per tutto il mese di giugno 2024. La Fiction è tornata per sostituire Il Paradiso delle Signore. La Soap di Rai1 ritornerà in onda a settembre 2024 con le nuove puntate della nona stagione o meglio settima daily. In attesa degli episodi inediti, la rete ammiraglia Rai trasmetterà sia Un Passo dal Cielo che Che Dio ci Aiuti, sempre in replica. La serie con suor Angela e suor Azzurra arriverà a fine agosto.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: Il predatore

Durante il suo allenamento ai margini della foresta Eva vede un uomo che corre tra i cespugli, armato di un grosso coltello. Spaventata corre a informare la polizia, che parte immediatamente alla ricerca del pericoloso individuo. Pietro decide di partecipare alla missione ed è lui a trovare una tenta e una videocamera abbandonate. All’interno di quest’ultima viene ritrovato un filmato in cui si vede una ragazza aggredita e rapita. Dalle immagini sembra che la giovane sia stata uccisa ma Nappi e i suoi sperano ancora di trovarla viva e aumentano le loro ricerche. Rapidamente vengono trovati i primi indizi e sono individuati i primi sospettati. Tra questi c’è Tobia, il fidanzato violento e polemico della vittima. È Pietro però a capire chi sia il vero colpevole. Eva è molto turbata dalla vicenda e implora Vincenzo di starle vicino. L’ispettore accetta di farle da guardia del corpo anche se un po’ questa situazione gli dà fastidio. I primi giorni da Forestale non stanno andando bene e Giorgio è in crisi. Il ragazzo non sopporta che lo zio gli preferisca Tommaso e lo abbia scelto persino come suo superiore. Thiene e il suo braccio destro sono costretti a punirlo severamente. Il ragazzo finisce per sfogare la sua frustrazione su Chiara, che intanto ha ricevuto un’offerta da parte del suo capo, che la vorrebbe come sua assistente personale per due giorni in trasferta lavorativa a Roma. La Scotton rifiuta per non infastidire il fidanzato anche se per lei è una grande opportunità. La scenata di Giorgio la convince però a dire sì.

Tommaso ha deciso di aiutare Natasha e la donna gli è molto grata. Purtroppo di Eugenj non si hanno notizie ma Chiara riesce a infonderle coraggio e a farla uscire con dei ragazzi. Peccato però che la serata si trasformi in un incubo e che uno dei giovani tenti di violentarla. Tommaso per fortuna è nelle vicinanze e può darle una mano.

Anticipazioni Un Passo da Cielo: Il giusto riposo degli alberi

Un vecchio di nome Marco monta pannelli informativi sulle piante di tutta la foresta e molti lo deridono. L’uomo non si lascia condizionare da tutta questa cattiveria e in lui non c’è rabbia. Le cose cambiano quando sua nipote si presenta in polizia rivelando che Marco, quella sera, non è tornato a casa. Giorgio trova il suo corpo e sembra che sia morto per la caduta di un albero. Pietro trova però le tracce di una corda e la faccenda assume le tinge gialle, quelle di un omicidio. Chiara intanto è a Roma con il suo capo. Lei e Karl, entusiasti di come sta andando il congresso, si lasciano andare e si scambiano un bacio. La ragazza si spaventa e spera che tutto questo non succeda più. Natasha vuole ringraziare Tommaso per l’aiuto che le sta dando e desidera invitarlo a cena. Purtroppo però il forestale, mentre si sta recando dalla giovane, riceve una lettera che lo costringe a fare marcia indietro. Eva sta facendo impazzire Vincenzo con la sua ossessione per lo sport e per il dimagrimento prima di girare lo spot per cui viene scelta. È persino in arrivo il suo compleanno, a cui parteciperà il suo fidanzato Rico… con il quale però non andrà per nulla bene.

Un Passo dal Cielo va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.