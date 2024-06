Un Passo dal Cielo Anticipazioni 1° luglio 2024, Repliche: Scoppia l'amore a San Candido ma non per Vincenzo e Giorgio!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Passo dal Cielo in onda, in replica, su Rai1 il 1° luglio 2024. Le Anticipazioni e le Trame degli episodi della Fiction ci rivelano che Chiara verrà investita mentre Tommaso troverà il coraggio di rivelare a Natasha i suoi veri sentimenti

Continuano le avventure di Pietro Thiene, protagonista di Un Passo dal Cielo. Nella puntata del 1° luglio 2024, alle ore 14.05 su Rai1, Chiara viene investita e Pietro deve scoprire chi le abbia fatto del male. Intanto Karl si avvicina sempre di più alla ragazza, con cui scambia un bacio proprio davanti a Giorgio. Tra Tommaso e Natasha è invece vero amore e nemmeno un ritorno inaspettato dal passato riesce a separlarli. Ricordiamo che gli episodi attualmente in onda sono repliche della terza stagione. La Fiction con Terence Hill ha sostituito Il Paradiso delle Signore, in pausa per l’estate.

Un Passo dal Cielo: le repliche della terza stagione sono agli sgoccioli

Un Passo dal Cielo è l’appuntamento pomeridiano che ci sta facendo compagnia dallo scorso maggio. La Fiction con Terence Hill ha preso il posto de Il Paradiso delle Signore, in pausa per il periodo più caldo dell’anno e di ritorno in settembre. Le puntate attualmente in onda, sono le repliche della terza stagione, arrivata su Rai1 per la prima volta nel 2015. La stagione sta per concludersi e sarà l’ultima con Pietro Thiene protagonista. Già dalla fine di questa settimana potremmo salutare Francesco Neri, nuovo forestale - interpretato da Daniele Liotti - chiamato per sostituire Pietro, partito per il Nepal. Ma vediamo insieme cosa succederà negli episodi in onda lunedì 1° luglio 2024.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: Oltre il buio

Karl riaccompagna Chiara a casa ma la ragazza scompare dopo essere arrivata nel vialetto. La polizia si mette immediatamente alla sua ricerca e la trova distesa nella foresta, ricoperta di ferite. La giovane è stata investita e poi portata in quel luogo per nasconderla. Chiara non ricorda molto. Sa solo che si trattava di persone giovani, vista la loro voce, e che qualcuno indossava un profumo vanigliato. Intanto Eva e Rico invitano Vincenzo, Huber e i loro parenti a cena. I due vogliono dimostrare di essere una coppia molto affiatata e felice. Nappi si rende conto che si tratta di una bugia e che i due hanno sogni e desideri molto diversi. Per questo incoraggia Eva a seguire il suo cuore. La donna si convince che il poliziotto abbia ragione e decide di comprare casa a San Candido e di non tornare a Los Angeles. A sorpresa, Rico decide di rimanere accanto a lei. Tra Tommaso e Natasha è amore, peccato però che una collega ed ex fidanzata del ragazzo si presenti alla sua porta e crei un vero e proprio disastro.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo: Soldi Sporchi

Tommaso è ancora scosso dalla visita di Eleonora e si è reso conto che Natasha sta soffrendo molto. Il ragazzo vorrebbe risolvere la situazione e rivela che si tratta di un capitolo della sua vita, che avrebbe dovuto essere già chiuso. Intanto a San Candido iniziano a circolare soldi sporchi. Eleonora finisce in manette e Tommaso, dopo essere riuscito a risolvere il caso, riesce finalmente a rivelare a Natasha il suo amore. I due possono essere finalmente felici.

Vincenzo viene coinvolto nella Funaccia, un tradizionale rito di San Candido. Per evitare che le squadre contendenti si lascino trascinare dal gioco e prendano il controllo della mascotte della squadra avversaria – come avviene spesso – Bertold la nasconde da Nappi. Il poliziotto si ritrova con un pony in casa, che all’improvviso sparisce. Giorgio invece lavora nel ristorante dove ha trovato impiego pure Natasha. Tra lui e Chiara le cose non si sono ancora sistemate.

Un Passo dal Cielo va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.