Un Passo dal Cielo Anticipazioni 26 giugno 2024, Repliche: Tra Tommaso e Natasha è amore!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata – in replica – di Un Passo da Cielo, in onda su Rai1 il 26 giugno 2024. Le Anticipazioni e le Trame degli episodi della Fiction ci rivelano che Chiara si sentirà in colpa dopo il bacio con Karl mentre tra Tommaso e Natasha, complice un infortunio, scatterà la passione.

Le Anticipazioni della puntata di Un Passo dal Cielo, in onda – in replica – il 26 giugno 2024, alle ore 14.05 su Rai1, ci rivelano che Chiara si sentirà in colpa per il bacio con Karl ma Natasha le consiglierà di non dire nulla a Giorgio, che intanto avrà comprato un anello di fidanzamento per la Scotton. Intanto tra Tommaso e Natasha scatterà la passione ma solo dopo che Pietro avrà risolto il caso di una speleologa morta durante una spedizione in una grotta. Roccia avrà invece paura che suo nipote sia accusato di omicidio e che venga attaccato da un gruppo di uomini assetati di vendetta.

Un Passo dal Cielo: la terza stagione della Fiction in onda per tutto giugno 2024

Un Passo dal Cielo è tornato a farci compagnia su Rai1. Nell’estate 2024 Il Paradiso delle Signore non è stato sostituito da Sei Sorelle come negli anni precedenti ma dalle Fiction. Sino al 26 agosto 2024 continueremo a seguire le vicende di Pietro Thiene e Vincenzo Nappi, a San Candido e poi a San Vito di Cadore. Successivamente, sino a settembre 2024 ovvero fino a quando ripartiranno le storie inedite legate al grande magazzino milanese, arriveranno le repliche di Che Dio ci Aiuti, che presto ci farà compagnia anche in prima serata con l’ottava stagione.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: Caccia all’uomo

Una giovane viene aggredita mentre fa jogging nella foresta. Pietro inizia subito le sue indagini e trova alcune tracce che riconducono ad Alfredo, il nipote di Roccia, che vive come un eremita in una capanna nel bosco. Insieme al suo amico si mette subito alla ricerca dell’uomo e spera di fare in fretta. Thiene vuole infatti evitare che il futuro suocero della vittima se la prenda con Alfredo, a cui ha già iniziato a dare la caccia insieme ad altri uomini. Il forestale riesce a trovare le prove che gli servono per scagionarlo e rintraccia anche il vero colpevole.

Chiara ha baciato Karl e ora si sente in colpa. La ragazza vorrebbe confessarlo al suo fidanzato ma Natasha glielo sconsiglia. Intanto Giorgio ha trovato un anello per fare la proposta alla Scotton e stavolta con tutti i crismi. Mentre va a lavoro Natasha viene avvicinata da un uomo che le promette di darle tutte le informazioni che chiede su suo figlio. In cambio lei dovrà avere un rapporto sessuale con lui. Tanta è la disperazione che la donna pensa di cedere ma per fortuna Tommaso viene a sapere la cosa e, controllate le generalità dell’uomo che sta tormentando la sua amica, scopre che è un impostore e impedisce che la ragazza accetti la proposta. Eva intanto vuole dare una svolta alla sua vita ma nel farlo coinvolge sia Vincenzo che Huber e la cosa non passa inosservata.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo: Sepolta viva

Una giovane speleologa ha un brutto incidente dentro a una grotta e cade rovinosamente. Il suo compagno viene salvato e Pietro viene informato di tutto. Thiene arriva sul posto ma trova solo l’attrezzatura della ricercatrice e si rende conto che è stata manomessa. La polizia viene avvisata e cominciano le indagini, in cui si mette in mezzo un giornalista in rovina. L’uomo spera di tornare in auge e riavere successo scrivendo di questa storia. Le sue intenzioni sembrano però ben altre. Vincenzo scopre infatti che il fratello del reporter è morto durante una spedizione in una grotta. A Pietro spetta il compito di scoprire cosa sia accaduto davvero.

Tommaso subisce un piccolo infortunio durante la perquisizione della grotta e si riposa a casa. Natasha gli fa visita e i due trascorrono una bella serata insieme. Concluso il caso della speleologa, i ragazzi si possono lasciare andare e quando la donna fa visita di nuovo al forestale i due si baciano. Eva vuole trovare un lavoro in banca e pensa di avere delle chance grazie alla sua amica Silvia, che lavora là. Per avere la certezza di poter ottenere quello che vuole, spinge Vincenzo ad affascinare la sua conoscente ma se per Nappi le cose vanno bene e l’ispettore si avvicina a Silvia, per Eva non va come sperato e prova una forte gelosia.

Un Passo dal Cielo va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.