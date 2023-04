Un Passo dal Cielo 7: video intervista a Marco Rossetti, Giorgio Marchesi e Leonardo Pazzagli

Anticipazioni TV

Siamo alla terza settimana della nuova stagione della fiction Un passo dal Cielo. Abbiamo incontrato alcuni degli attori protagonisti di quest'anno per una video intervista.

La settima stagione di Un passo dal cielo prosegue con la terza puntata in onda questa sera 13 aprile 2023 alle 21:30 su Rai1, per il nuovo ciclo di episodi pari a un totale di otto serate in compagnia di personaggi che ben conosciamo e di nuovi arrivi.

Nel cast di questa stagione troviamo Giusy Buscemi, Enrico Ianniello, Marco Rossetti, Serena Iansiti, Gianmarco Pozzoli e Leonardo Pazzagli, con la partecipazione straordinaria di Giorgio Marchesi e Rocìo Munoz Morales.

"La grande protagonista di quest'anno è Giusy Buscemi, la nostra Manuela Nappi che ha un segreto, una verità da trovare" racconta Enrico Ianniello che interpreta Vincenzo Nappi, suo fratello nelle vicende della serie, nonché regista degli episodi insieme a Laszlo Barbo. Un passo dal cielo 7, è una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Luca Bernabei e Matilde Bernabei.

Un passo dal cielo 7: intervista a Rossetti, Pazzagli e Marchesi

In occasione della presentazione alla stampa presso la sede Rai di Viale Mazzini a Roma, abbiamo avuto l'opportunità di incontrare tre degli attori protagonisti di Un passo dal cielo 7 che hanno racconta i loro personaggi e l'esperienza vissuta sul set. Qui sotto la video intervista con Marco Rossetti, Leonardo Pazzagli e Giorgio Marchesi.