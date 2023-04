Un Passo dal Cielo 7, clip in anteprima esclusiva: Artem di Mare Fuori è la guest star della seconda puntata

Anticipazioni TV

Vi offriamo in anteprima esclusiva una clip del secondo appuntamento di Un passo dal cielo 7, in onda giovedì 6 aprile. Se seguite Mare Fuori, riconoscerete la guest star della puntata.

Il secondo appuntamento con la nuova stagione di Un passo dal cielo è in arrivo. La messa in onda in prima visione dei due episodi della serata è prevista su Rai1 per giovedì 6 aprile alle 21.30. Se state seguendo questa settima stagione della serie, prodotta da Lux Vide e da Rai Fiction, avrete notato nel corso della prima puntata la presenza di un ospite di rilievo, ovvero Joe Bastianich nel ruolo di se stesso. Anche la seconda puntata, oltre a proseguire la linea narrative delle vicende dei nuovi e vecchi personaggi della serie, offre una sorpresa.

Un passo dal cielo 7: una clip in esclusiva della seconda puntata

Nell'episodio dal titolo Altezze diverse, la morte di una motociclista getta una nuova luce sull'indagine di Manuela, mentre Carolina scopre che lavorerà con Hans, affascinante amico di infanzia, e Vincenzo è sempre più insofferente. E sarà proprio il comportamento di Vincenzo a insospettire Carolina, scatenando un'escalation di equivoci, mentre Manuela scopre un segreto legato a Paron e si allea con Nathan per fermarlo.

Hans è interpretato dal 22enne attore Artem Tkachuk, nato in Ucraina e cresciuto nel quartiere Salicelle di Afragola, in provincia di Napoli. Chi segue la serie Mare Fuori, riconoscerà il suo volto, in quanto interprete del personaggio di Pino.

Nella clip qui sotto di Un passo dal cielo 7, in anteprima e in esclusiva per Comingsoon.it, possiamo vedere un dialogo tra Artem e Giusy Buscemi alias Hans e Manuela.