Un altro Domani, tutte le Puntate della Soap su Mediaset Infinity

Dal 6 giugno scorso il day time di Mediaset si è arricchito di una nuova fortunata soap spagnola, Un altro Domani. Grande successo in patria con il titolo di Dos Vidas, la fiction è riuscita in pochissimo tempo a conquistare il pubblico di Canale 5 con la sua avvincente storia. Un altro Domani è un viaggio appassionato su un doppio fronte temporale, racconta infatti in parallelo le vicende di una nonna e di una nipote, vicende capaci di intrecciarsi al di là di spazio e tempo. A fare da fil rouge è il diario di Carmen, ritrovato dalla giovane nipote Julia dopo aver ereditato da suo padre - prima della morte sconosciuto - la casa di famiglia. La Soap va in onda in chiaro dal lunedì al venerdì su Canale 5, tutte le puntate sono disponibili gratuitamente in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Un altro Domani: la Trama della nuova Soap di Canale 5

A un passo dalle nozze Julia riceve una lettera sconvolgente, nella missiva viene designata come unica erede di un certo Carlos Cruz. La ragazza scopre così la vera identità di suo padre che ha finora creduto essere Oscar Infante, l'uomo che l'ha cresciuta. Julia - furiosa con la dispotica madre Diana che le ha taciuto la verità sulla sua famiglia e pronta a sfuggire alle pressioni del futuro marito, Sergio, che ha deciso senza consultarla il trasferimento in Canada dopo le nozze - esplode e molla tutto.

La ragazza, in cerca di serenità, si rifugia in un piccolo paesino di montagna alle porte di Madrid, qui si trova infatti la casa di Carmen ereditata alla morte del suo vero padre. Ad accogliere Julia in paese c'è Elena. Tutto fila liscio, finché una delle finestre della casa non viene rotta da un sasso. Si tratta di una sorta di avvertimento? Probabilmente una minaccia, ma Julia non ha tempo di porsi domande, fatalità infatti, grazie ad un piccolo incidente ha appena scoperto, sotto una trave scricchiolante, un immenso tesoro: il diario di sua nonna.

Julia si immerge nella lettura e inizia a seguire le vicende di Carmen che, appena giunta in Africa, si è già lasciata stregare da un giovane bellissimo servitore di suo padre, Kiros. Le vite di nonna e nipote da questo momento in poi viaggeranno in parallelo, la fragile Julia troverà ispirazione in Carmen e nel suo coraggio riuscendo finalmente ad abbandonare le certezze troppo costrittive del passato e a vivere la sua vita con maggior pienezza. Sarà sempre il diario a guidarci fino alla fine della storia quando verrà svelato il grande enigma: chi è il vero padre di Carlos?