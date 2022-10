Un Altro Domani Anticipazioni Spagnole: Victor sorpreso tra le braccia di Enoa!

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Un Altro Domani, Ventura assiste incredulo ad una scena: Victor ed Enoa si stanno abbracciando... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Spagnole della soap opera!

Ad oggi, Victor e Carmen continuano ad essere fidanzati. Le Anticipazioni spagnole delle puntate di Un Altro Domani, che ben presto andranno in onda su Canale 5, ci mostrano che la giovane lo lascerà, appigliandosi al fatto che il ragazzo frequenti ancora la sua cortigiana personale. Sconvolto per la fine della love story, il Velez De Guevara junior troverà conforto in Enoa, predisposta all'ascolto e sempre pronta a dispensare delle perle di saggezza. Quando i due si abbracceranno, su accorata richiesta del ragazzo, Ventura sopraggiungerà e li coglierà in flagrante, fraintendendo... Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame iberiche della soap opera.

Carmen lascia Victor, nelle Anticipazioni Spagnole di Un Altro Domani

Mentre noi vediamo Carmen ormai rassegnata all'idea di dover presto convolare a nozze con Victor, i telespettatori l'hanno già vista rompere il fidanzamento. La giovane, impaziente di lasciarlo, ha colto la palla al balzo nel momento in cui è venuta a sapere che il promesso sposo non ha mai smesso d'intrattenersi con la sua cortigiana personale. Il Velez De Guevara junior, però, non riesce a farsene una ragione: vuole tentare di recuperare, spiegandosi e riconquistando così la fiducia della Villanueva. L'avventuriera, tuttavia, ha altri piani per se stessa. Il ragazzo viene a sapere da Linda che Carmen è sul punto di partire. A quanto pare, quest'ultima è determinata a lasciare per sempre Rio Muni, per tornare in Spagna dalla madre, Dolores.

Anticipazioni Spagnole Un Altro Domani: Victor diventa aggressivo con Carmen!

Ascoltando un consiglio del padre, ossia di avere più polso con la Villanueva, Victor commette un passo falso. Il figlio di Ventura diventa aggressivo con l'ex fidanzata, provando a baciarla con la forza. A questo punto, interviene Kiros, che li interrompe. Turbato da quanto accaduto, e riflettendoci a mente lucida, il Velez De Guevara junior si pente subito di aver dato retta al genitore, convinto che, a causa di ciò, abbia perduto Carmen per sempre.

Victor si lascia consolare da Enoa, nelle Anticipazioni Spagnole di Un Altro Domani

Disperato, il migliore amico di Angel troverà conforto in una persona inaspettata. Victor, infatti, si sente rincuorato nel parlare con Enoa. Quest'ultima, al momento, è stata assunta da Ventura per accudire Ines, la quale continua a non sentirsi bene. Nel corso di una serata, però, Enoa si ritrova a prendersi cura del giovane, che, nel bel mezzo di una crisi, le chiede di abbracciarlo. Timidamente, la domestica acconsente. Sopraggiunge lo spietato imprenditore, che equivoca e, furibondo, si prepara a picchiare Enoa. Il Velez De Guevara junior lo ferma, implorandolo di non alzare un dito contro la cameriera. Non appena rimangono soli, Ventura incalza, dicendo al figlio che lo reputa patetico: non soltanto non è stato in grado di tenersi o riprendersi l'amata, bensì si lascia persino consolare da Enoa, una schiava!

Un Altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 15.45.