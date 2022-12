Un Altro Domani Anticipazioni Spagnole: Julia conosce Leo. Ci sarà qualcosa tra i due?

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Un Altro Domani, Julia fa la conoscenza di Leo... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Spagnole della soap opera!

Ad oggi, Julia continua a fare coppia fissa con Sergio. Le Anticipazioni spagnole delle puntate di Un Altro Domani, che ben presto andranno in onda su Canale 5, ci mostrano che la giovane lascerà l'ex marito, e stavolta definitivamente. Per riprendersi al meglio da questo momento difficile, Julia si ritirerà in un santuario, dove, oltre a Diana, incontrerà un affascinante psicologo di nome Leo. Quest'ultimo sembrerà davvero interessato a lei... e Julia, invece, che cosa ne penserà? Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame iberiche della soap opera.

Julia sviene, nelle Anticipazioni Spagnole di Un Altro Domani

Mentre noi vediamo Julia ancora fidanzata con Sergio, i telespettatori spagnoli già sanno che, il giorno del suo trentunesimo compleanno, lei lo lascerà, ormai consapevole di non amarlo davvero. Sentendosi preso in giro dall'amata, l'ex marito, furibondo, le dice di voler indietro tutti i soldi che le ha prestato per la sua attività il prima possibile. Non sapendo come poter risanare il debito con Sergio, Julia va in tilt, tanto che, un giorno, si dimentica di mangiare e perde i sensi.

Anticipazioni Spagnole Un Altro Domani: Julia si ritira in un santuario!

La bottegaia viene soccorsa da Elena, la quale, dopo averla aiutata a riprendersi, le consiglia di prendersi una pausa. Così, pur di permetterle di prendersi un periodo di ferie, la mamma di Maria accetta di tornare a lavorare ad interim al mobilificio. Julia dà ascolto ad Elena, e si rifugia nel santuario del santone Jorge. Quest'ultimo non permette a nessuno di utilizzare il telefono durante il soggiorno nella sua struttura, al fine di permettere a tutti gli ospiti d'isolarsi per riconnettersi con loro stessi, specialmente attraverso la meditazione. Tuttavia, qui la ragazza incontra proprio Diana, che, allo stesso modo, stava cercando il modo per evadere e rilassarsi, dopo il difficile divorzio dal marito.

Julia conosce Leo, nelle Anticipazioni Spagnole di Un Altro Domani

Julia, con la sua sbadataggine ed il suo complicato rapporto con la madre, attira l'attenzione di un giovane di nome Leopoldo Lonzano Aguilera, detto Leo. Quest'ultimo sembra trovare qualsiasi pretesto per attaccare bottone con l'imprenditrice, e, durante una delle loro conversazioni, le rivela di essere uno psicologo. Così, Julia si sente a suo agio nel confidarsi con Leo, tanto che lo mette al corrente di tutte le vicissitudini che l'hanno spinta ad optare per il ritiro spirituale. La loro conoscenza, però, subisce una battuta d'arresto nel momento in cui, di comune accordo con Diana, la nipote di Carmen decide di rincasare prima del previsto. Inoltre, Julia non ha neanche accettato di lasciare il suo numero di telefono al suo nuovo amico prima di andarsene! D'altra parte, con alte probabilità, Leo tornerà a bussare alla porta della protagonista, in un modo o in un altro...

Un Altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.50.