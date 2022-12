Un Altro Domani Anticipazioni Spagnole, Carmen distrutta: Kiros ed Enoa si sposano!

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Un Altro Domani, Carmen viene a sapere che Kiros ed Enoa stanno per convolare a nozze... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Spagnole della soap opera!

Ad oggi, Carmen ed Enoa sono molto unite. Le Anticipazioni spagnole delle puntate di Un Altro Domani, che ben presto andranno in onda su Canale 5, ci mostrano che la giovane inizierà a vedere sotto un'altra luce la domestica, perché convinta che tra lei e Kiros ci sia qualcosa. Il faccia a faccia tra i due innamorati sarà inevitabile. Il ragazzo, però, negherà?. Tuttavia, poco dopo, la Villanueva viene a sapere che Kiros ed Enoa sono prossimi al matrimonio! Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame iberiche della soap opera.

Enoa si comporta in modo strano, nelle Anticipazioni Spagnole di Un Altro Domani

Mentre noi vediamo Carmen e Kiros riavvicinarsi, i telespettatori spagnoli già hanno visto quest'ultimo sul punto di convolare a nozze con un'altra persona. Nell'ultimo periodo, Enoa è piuttosto distratta sul lavoro, tanto che Patricia è pronta a licenziarla. La giovane, allora, su consiglio di Francisco, tenta di capire che cos'è che abbia la domestica. Enoa, però, non sembra essere disposta a dare delle spiegazioni alla Villanueva...

Anticipazioni Spagnole Un Altro Domani: Carmen sotto shock!

Ad un certo punto, l'inserviente sparisce per qualche giorno. Nel momento in cui riappare, Enoa si giustifica dichiarando che è stata impegnata con i preparativi del suo matrimonio. Ma chi sarà lo sposo? Ebbene sì, si tratta proprio di Kiros. Quando l'avventuriera ne entra a conoscenza, ne resta sconvolta. Non soltanto Carmen non se lo aspettava, ma non riesce neanche a trovare un senso al matrimonio: i due sono sempre stati come sorella e fratello!

Kiros ed Enoa nascondono un segreto, nelle Anticipazioni Spagnole di Un Altro Domani

La nonna di Julia si rifiuta di stare a sentire Kiros, sentendosi presa in giro da lui. Infatti, Linda le aveva messo la pulce nell'orecchio, alludendo ad una possibile relazione amorosa tra Enoa e Kiros, però la Villanueva non aveva voluto dar credito alle sue parole, anche perché l'operaio aveva smentito categoricamente di provare qualcosa per l'amica. La ragazza si è fidata di Kiros, e lui l'ha tradita! Sta di fatto che le nozze avranno luogo tra due settimane, e Carmen non riesce proprio a farsene una ragione. Tuttavia, è palese che i futuri coniugi stanno nascondendo uno scottante segreto...

Un Altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.50.