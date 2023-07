Un Altro Domani, Anticipazioni e Trame Spagnole: Dani dimentica Chloe per un nuovo amore!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle nuove puntate di Un Altro Domani, la soap spagnola in onda su Canale 5. Dani ha un nuovo amore, Chloe addio.

Nelle nuove puntate di Un Altro Domani, la soap spagnola in onda su Canale 5, Dani dimenticherà finalmente l’amore non corrisposto per Chloe. In città arriva Manu e il figlio di Elena sarà pazzo della giovane aspirante infermiera, al punto di dedicarle ogni attenzione e mettere in allarme la madre. Ecco cosa accadrà nelle nuove puntate stando alle Anticipazioni.

Mario chiede un grande favore nelle nuove puntate di Un Altro Domani

Dopo aver trascorso anni senza rivolgersi la parola, Mario e sua sorella si sono finalmente riappacificati e la donna gli chiede di poter badare a Manu. La giovane ragazza sogna di studiare per diventare infermiera a Madrid ma, nel frattempo, deve racimolare qualche risparmio per potersi mantenere agli studi. Così Mario prega Julia di assumere Manu in bottega e lei, dopo averle dato una possibilità, e poco convinta di poter aiutare l’amico dato che la nipote non solo non è portata per il lavoro, ma è anche decisamente svogliata. Quando Julia, dopo aver assistito al disastro combinato da Manu, vuole licenziarla in tronco arriva Dani che si oppone fermamente all’idea, mostrandosi sin troppo interessato alla nuova arrivata. Le Anticipazioni della soap spagnola ci rivelano che Manu sarà la chiave di svolta per Dani dopo la delusione per la mancata relazione con Chloe.

Dani dimentica Chloe nelle nuove puntate di Un Altro Domani

Da sempre Maria si sente un ragazzo e ha intrapreso il percorso per diventare Dani, che aveva già creato nel mondo virtuale per sentirsi veramente sé stesso. Dani ha ingannato Chloe, innamorato della sua migliore amica, intrecciando con lei una relazione online senza rivelarle la verità. Verità che poi, logicamente, è venuta a galla e ha portato Chloe a prendere le distanze dal migliore amico, lasciandolo con il cuore in mille pezzi. Sarà Manu, la giovane e affascinante nipote di Mario, a far ritrovare la serenità a Dani. Il ragazzo, infatti, si innamorerà della nuova arrivata e pregherà Julia di non licenziarla e darle una possibilità, iniziando a trascorrere con Manu tutto il suo tempo libero. L’atteggiamento indipendente di Dani mette in allarme Elena che crede che il figlio stia per ricevere una dura batosta.

Un Altro Domani Anticipazioni: Elena preoccupata per Dani

Elena è molto in pensiero per il figlio: Dani ha da poco scoperto la sua vera identità ma per anni è stato Maria, e non sarà facile per lui in primis ma anche per altre persone comprendere questo cambiamento. Secondo Elena, Dani dovrebbe prendersi del tempo per riflettere sulla sua transizione e godersi il momento di libertà, invece di dedicare tempo solo ed esclusivamente a Manu. La giovane nipote di Mario ha stregato Dani, facendolo innamorare e facendogli dimenticare una volta per tutte Chloe. Mentre Elena mostra tutta la sua preoccupazione, anche Tirso si accorge del radicale cambiamento di Dani e chiede spiegazioni: il ragazzo confida di aver perso completamente la testa per Manu e di non voler dedicare il suo tempo a nessun altro, neppure alla madre. Come finirà questo flirt?

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45