Un Altro Domani Anticipazioni dal 2 al 5 gennaio 2023: Diana rivela a Julia uno sconvolgente segreto!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Altro Domani in onda dal 2 al 5 gennaio 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera spagnola Un Altro Domani, in onda dal 2 al 5 gennaio 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 16.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 2 gennaio 2023

Ribero porge le sue scuse a Maria per averla trattata in malo modo, e le confida di essere ancora giù di morale per la fine della storia d'amore con Cloe. Intanto, dato che Elena ha deciso che non tornerà a lavorare in bottega, Julia, bisognosa di una sostituta, inizia a valutare la possibilità di assumere Olga. Tuttavia, l'imprenditrice ha dei dubbi sulla cognata di Tirso, e li espone a Sergio, il quale le consiglia di sottoporla ad una prova. Maria, invece, è intenzionata a parlare con la madre della sua identità di genere, però teme la sua reazione. A Rio Muni, Carmen accetta la proposta di Kiros di fidanzarsi di nuovo con Victor per depistare Patricia, mentre loro sognano di cominciare una nuova vita insieme, altrove.

Puntata in onda Martedì 3 gennaio 2023

Carmen e Kiros desiderano ardentemente iniziare una nuova vita insieme, ovviamente lontani da Rio Muni, ma sanno che devono tenere gli occhi ben aperti, e soprattutto avere pazienza, per non commettere gli errori del passato. Intanto, Patricia mette in guardia Angel su Alicia: la giovane non le piace per niente. Mabele, invece, mette in guardia il suo amico riguardo la discrezione che deve mantenere quando è insieme alla figlia del capo. Nel frattempo, il tenente Serralvo chiede aiuto alla Dark Lady per riuscire a catturare Ventura, mentre Ines prepara una cena romantica per quest'ultimo, determinata a dimostrargli di stare meglio. A Robledillo, Julia mette alla prova Olga con un mobile, e lei sembra davvero all'altezza del compito assegnatole.

Puntata in onda Mercoledì 4 gennaio 2023

Olga è in possesso di una motocicletta, e, quando lo scopre, Sergio dimostra di esserne incuriosito. Julia s'ingelosisce. Intanto, la cognata di Tirso ammette di essersi pentita degli errori commessi in passato, e l'imprenditrice decide di darle una possibilità in bottega. Julia, inoltre, si rende conto che la madre ha assunto un atteggiamento bizzarro da quando Oscar e Lian sono in paese, e si domanda se non le stia nascondendo qualcosa. Nel momento in cui l'assistente asiatica dell'uomo arriva in ebanisteria, Diana la manda via in malo modo; la figlia, allora, le chiede una spiegazione, e la donna vuota il sacco: Lian è la nuova compagna di Oscar, ed infatti quest'ultimo le ha chiesto il divorzio. Nel frattempo, Maria è sul punto di confessare ad Elena la verità sulla sua identità di genere, ma, immaginandosi la reazione, si blocca. A Rio Muni, Patricia convince Victor dei ritrovati sentimenti di Carmen nei suoi confronti. Per finire, Ines torna a lavorare in libreria.

Puntata in onda Giovedì 5 gennaio 2023

Patricia non tollera più tutte le bugie che puntualmente le rifila Francisco. Intanto, Angel ha un incontro segreto con Ines nella capanna, dove si scusa per non averle creduto, ammettendo di aver capito quanto sia pericolosa Alicia. A Robledillo, Julia scopre con sconcerto che i suoi genitori stanno divorziando, e che il padre convive con la nuova compagna già da sei mesi. Oscar, tra l'altro, vorrebbe trovare una soluzione amichevole, ma Diana non è minimamente intenzionata ad assecondarlo.

Un Altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.50.