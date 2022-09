Un Altro Domani Anticipazioni 8 settembre 2022: Julia sconvolta dalla reazione di Sergio!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 8 settembre su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che la notizia della gravidanza di Julia lascia Sergio senza parole, ma a essere ancor più perplessa è lei, davanti alla sua reazione.

Un Altro Domani Anticipazioni: Dopo Victor anche Kiros affronta Carmen!

Dopo aver appreso la notizia della gravidanza, Diana, netta, ordina a sua figlia di informare subito Sergio, padre del bambino. Anche Maria comprende di non poter più nascondere a Chloe il suo segreto, anche a costo di ferirla deve infatti rivelarle la verità sul conto del fantomatico Dani. A Río Muni, Kiros è ancora confuso e soprattutto profondamente ferito da Carmen. Il ragazzo vuole a tutti i costi una spiegazione e non esita quindi ad andare da Lei ma le cose non si mettono bene. Nel frattempo, Ángel e Inés sembrano essere riuscita a convincere Alicia a coprire il loro segreto. La ragazza dunque è passata dall'essere un pericolo ad essere la migliore alleata della coppia. O almeno questo è quello che i due amanti credono!

Nella Puntata di Un Altro Domani in onda l'8 settembre su Canale 5: Julia sconvolta dalla reazione di Sergio!

Messa alle strette da Diana, Julia decide di confessare a Sergio di portare in grembo il suo bambino. La notizia della gravidanza lascia Sergio sconvolto, ma ad essere ancora più perplessa è Julia che proprio non si aspettava una reazione tanto scioccata dal suo storico fidanzato. L'enorme delusione va ad aggravare lo stato di salute di Julia, già compromesso dalla gravidanza. Tirso, ancora ignaro di tutto, si preoccupa tantissimo nell'assistere al rapido peggioramento di Julia...

Un Altro Domani Anticipazioni: Carmen cerca di allontanarsi da Kiros!

Diana, di fronte all'apprensione di Tirso, è sul punto di rivelargli la verità e allontanarlo così per sempre da Julia. A Río Muni, il segreto che fa tremare Carmen è la relazione clandestina con Kiros. Tale è la minaccia, che la ragazza cerca di convincersi che è stato tutto un errore e che quella per il bel operaio è in realtà solo una infatuazione momentanea. Carmen è decisa a voltare pagina ma il suo cuore non ascolta ragioni e continua ad urlarle di combattere per il suo amore. Kiros, dal canto suo, sarà disposto a lasciarla andare?

