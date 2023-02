Un Altro Domani Anticipazioni 7 febbraio 2023: Angel e Ines contro Alicia. Riusciranno a batterla?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda 7 febbraio su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Angel e Ines elaboreranno un piano per allontanare Alicia, lei però, non si lascerà incastrare dalla coppia

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 7 febbraio 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: Enoa viene spesso ripresa da Francisco e Patricia perché commette molti errori sul lavoro. Nel frattempo, Angel e Ines elaborano un piano per allontanare Alicia. Erik confida a Chloe i suoi timori sulla visita a suo padre. Angel e Ines escogitano un piano per far licenziare Alicia, ma la ragazza ricatta Ines.

Un Altro Domani Anticipazioni: Carmen sospetta di Kiros ed Enoa

Erik sembra essere finalmente pronto per incontrare il padre, finché non parla con Olga - sua madre - e i dubbi tornano ad assalirlo. Intanto, Linda parla a Carmen di un possibile amore tra Kiros ed Enoa, la ragazza, già insospettita dall'improvviso cambio di rotta del fidanzato, inizierà a non fidarsi più! Julia ha lasciato Sergio, convinta che si tratti di una separazione senza traumi, ma rimane estremamente sorpresa quando lui le dice di rivolere indietro i soldi che ha investito nel laboratorio!

Un Altro Domani Anticipazioni: Julia lascia Sergio, lui rivuole i suoi soldi

Julia alla fine ha lasciato Sergio, la speranza della ragazza era di potersi separare pacificamente, non immaginava certo a una guerra peggiore di quella combattuta dopo le nozze. Nonostante i due non siano più legati ufficialmente, la situazione sembra altrettanto complicata: lui le ha prestato dei soldi e ora li rivuole indietro. Qualcosa dunque li tiene ancora uniti ma purtroppo si tratta solo di denaro!

Angel e Ines tramano contro Alicia, nella Puntata di Un Altro Domani del 7 febbraio 2023

Tutti gli occhi sono puntati su Enoa, anche Carmen ha iniziato a dubitare di lei dopo i pettegolezzi ascoltati riguardo al suo presunto rapporto con Kiros. Ma a peggiorare le cose sono i continui rimproveri di Francisco e Patricia, la ragazza infatti commette molti errori sul lavoro, ma purtroppo la sua testa sembra davvero essere altrove. Nel frattempo, Angel e Ines elaborano un piano per allontanare Alicia, la coppia in pratica ha trovato un modo per farla licenziare, ma Alicia è furba: la ragazza si rende conto di cosa sta accedendo e ricatta Ines.

