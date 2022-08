Un Altro Domani Anticipazioni 30 agosto 2022: Sergio fa ancora colpo su Julia...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 30 agosto su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Julia è entusiasta dell'incontro con Leticia, e deve ringraziare soltanto Sergio!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 30 agosto 2022. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 14.45 su Canale 5, grazie a Sergio, Julia ha ritrovato il sorriso: Leticia, un'importante imprenditrice che le ha presentato il marito, vuole collaborare con lei!

Un Altro Domani Anticipazioni: Julia in preda alla sconforto...

Julia era del tutto sconfortata. L'imprenditrice ha dovuto accantonare i suoi principi, ed i suoi progetti iniziali, perché altrimenti non avrebbe potuto tenere aperta la bottega ancora per molto tempo. Il bilancio aziendale, infatti, non prometteva niente di buono e, quindi, era di fondamentale importanza fare un po' di economia. Così, oltre a dover cominciare ad utilizzare materiali più scadenti per la realizzazione dei suoi mobili, ha persino dovuto licenziare Ribero. Elena, per solidarietà nei confronti dell'ex fidanzato di Cloe, e per far capire a Julia che stava sbagliando su tutti i fronti, si è licenziata. Quest'ultima, affranta, si è ubriacata, ed ha distrutto il suo amato laboratorio...

Sergio non molla la presa, nella Puntata di Un Altro Domani del 30 agosto 2022

Sergio, benché sia stato più e più volte respinto, non ha mai smesso di prendersi cura di Julia. L'uomo vorrebbe che la moglie capisse che sono fatti l'uno per l'altra, e per tale ragione, ma anche in nome del sentimento che prova per lei, continua ad essere presente nei momenti del bisogno. Accorgendosi che Julia sta affrontando - quasi del tutto da sola - un periodo difficile, Sergio si è messo all'opera per cercare di farle ritrovare l'entusiasmo, e soprattutto la speranza...

Un Altro Domani Anticipazioni: Julia fa i salti di gioia!

Per fortuna, la figlia di Diana e Carlos può ancora contare sul marito. Sergio le ha presentato Leticia, una negoziante di Madrid. Leticia ha voluto incontrare di persona Julia, dopo che l'uomo le ha mostrato un mobile che lei stessa aveva dipinto a mano: la donna ne è entusiasta! Allora, Leticia ha chiesto a Julia di rivedersi per dare avvio ad una bella collaborazione. La giovane è finalmente tornata a credere nel suo lavoro, fiera di aver convinto un'imprenditrice di spicco con la sua idea di decorare i mobili con dei motivi africani. Dunque, con ogni probabilità, la bottega non chiuderà i battenti!

