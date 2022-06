Un altro Domani Anticipazioni 24 giugno 2022: lo status quo va difeso, Dayo deve morire!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un altro domani in onda il 24 giugno su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che l'affronto degli operai ai signori della colonia verrà lavato con il sangue...

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un altro Domani per la puntata del 24 giugno 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda a partire dalle 14.45 su Canale5: Francisco punisce Kiros, pur sapendo che ha salvato la vita a Carmen, addentratasi da sola nella giungla. Ines e Angel sono sempre più decisi a vivere la loro relazione adulterina.

Un altro domani: Julia scopre che Sergio le ha mentito ancora

Julia si incaponisce e insiste con Tirso affinché compri l'abitazione per ampliare la sua locanda ma poi scopre un segreto di Sergio, così scioccante, da stravolgere completamente la sua decisione. Carmen continua il suo viaggio scortata da Kiros, complice l'adrenalinica avventura della giungla, i due si avvicinano moltissimo. La gioia di Carmen è destinata però a spegnersi appena giunta nel villaggio di confine. Lì, il leader della manifestazione, Dayo, rifiuta di sedersi per negoziare con una donna bianca. Un nuovo ostacolo che Carmen deve affrontare con determinazione se vuole tornare a casa con una soluzione per evitare la chiusura della fabbrica!

Un altro domani: Carmen accetta le condizioni di Dayo ma Francisco si infuria

Julia, certa della sua decisione di vendere la casa cerca le carte del contratto nello zaino di Sergio ma scopre che il ragazzo l'ha ingannata e il loro matrimonio si fonda su una menzogna. Sergio non si è perso sulla montagna dopo il rifiuto di Julia di sposarlo, il giovane ha preso una camera in un hotel di lusso e atteso il momento giusto per mettere in piedi la farsa del salvataggio. Julia capisce che Sergio l'ha manipolata e sta cercando di farlo ancora convincendola a separasi dalla casa di Carmen, così decide di ritirare l'abitazione dal mercato. Nel frattempo Carmen, per riuscire ad ottenere una negoziazione proficua con gli operai acconsente a sottostare alle richieste di Dayo il leader degli scioperanti ma tornata a casa, Francisco, sobillato da Patricia, va su tutte le furie per l'iniziativa della figlia.

Dayo viene brutalmente assassinato, nella Puntata di Un Altro Domani del 24 giugno 2022

La situazione alla Colonia si fa tesa, accettare le imposizioni degli operai significherebbe mettere seriamente a rischio lo status quo. Francisco per limitare il suo coinvolgimento e rimarcare il suo pensiero, infligge una punizione esemplare a Kiros per aver disobbedito ai suoi ordini andando in soccorso di Carmen. Il gesto non basterà però a calmare gli animi dei Signori, l'affronto degli operai va lavato con il sangue: Dayo viene brutalmente ucciso. Intanto la relazione adultera tra Ines e Angel, recentemente scoperta da Augustina, rischia di arrivare anche all'orecchio di Ventura. L'uomo, ignaro che il suo protetto lo tradisca, si confiderà rivelando dell'ormai freddo atteggiamento della moglie e chiederà al giovane di tenerla d'occhio. Ines, nonostante la preoccupazione di Angel, non è però intenzionata a rinunciare all'amore.

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 20 al 24 giugno 2022